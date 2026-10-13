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¿Y la primavera? Santiago tendrá varios días grises, frescos y con lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con mucha nubosidad, lloviznas y lluvias aisladas en la Madre de Ciudades.

Hoy 09:28

La primavera sigue sin mostrar su mejor cara en Santiago del Estero. De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, los próximos días estarán marcados por cielo mayormente nublado, lloviznas y lluvias aisladas, con temperaturas lejos del calor intenso habitual de esta época.

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Para este martes 13, el SMN prevé una jornada con lloviznas y lluvias aisladas durante buena parte del día. La temperatura mínima fue de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C.

El miércoles 14 continuará la inestabilidad durante las primeras horas, con lluvias aisladas en la madrugada y lloviznas por la mañana. Hacia la tarde y la noche, las precipitaciones perderían protagonismo, aunque el cielo seguirá nublado. La mínima prevista es de 18°C y la máxima de 22°C.

La inestabilidad seguirá durante la semana

Para el jueves 15, el pronóstico indica lloviznas durante la madrugada y la mañana. Por la tarde y la noche el tiempo tenderá a estabilizarse, aunque continuará la nubosidad. La temperatura máxima será de 22°C.

El viernes 16 aparece como una jornada más estable, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Se espera una mínima de 15°C y una máxima de apenas 20°C.

SMN SMN

¿Qué pasará el fin de semana?

El sábado 17 comenzará con cielo mayormente nublado, una mínima de 14°C y una máxima de 24°C. Sin embargo, hacia la tarde-noche podrían volver los chaparrones.

Para el domingo 18, en cambio, el SMN no anticipa lluvias. La jornada se presentará mayormente nublada, con una mínima de 15°C y una máxima de 25°C.

De esta manera, Santiago atravesará una semana con temperaturas moderadas, abundante nubosidad y varios períodos de inestabilidad, en un panorama más otoñal que primaveral para mediados de octubre. ¿Y el sol? Por ahora, los santiagueños tendrán que seguir esperándolo.

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