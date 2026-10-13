Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este miércoles se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectaran a distintos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 09:30

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Miércoles 14 de octubre:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Shispi y Los Coroneles (dpto. Atamisqui).

de 13:00 a 16:00 hs afectando a los barrios Parque del Río I y III de la ciudad Capital y a las localidades de Sumampa y Sumampa Viejo (dpto. Quebrachos).