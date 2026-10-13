Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 OCT 2026 | 18º
X
Lo + Viral

Cuando no te va a tocar: un auto chocó contra su moto y cayó al suelo sin heridas

La moto salió volando y golpeó a otra persona cerca, causándole graves heridas en la cabeza.

Hoy 09:52

Un coche a alta velocidad impactó una moto estacionada cerca de un puesto de té en el puente Maninagar, en Tuticorin (la India). 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Un hombre que está apoyado en ella sale ileso, pues cae al suelo cuando el auto le quita el 'asiento' de un golpe. 

Te recomendamos: Cuando aún no es tu hora: motociclista se salva de morir aplastada por un colectivo

La moto salió volando y golpeó a otra persona cerca, causándole graves heridas en la cabeza. 

El conductor huyó; a pesar de que vecinos lo confrontaron. El momento se viralizó en redes sociales.

TEMAS India
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Música, tradición y sabores: cuenta regresiva para la primera edición de Jardines Zambra La Peña
  2. 2. Olímpico se hizo fuerte en casa y festejó por primera vez con un triunfazo ante Boca
  3. 3. Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron en Perú al tío de “Pequeño J”, uno de los acusados por los asesinatos
  4. 4. Boca va por el primer paso hacia la final de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama
  5. 5. Diario Panorama celebra el Día de la Madre con un megasorteo lleno de premios
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT