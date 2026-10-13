Cuando no te va a tocar: un auto chocó contra su moto y cayó al suelo sin heridas

La moto salió volando y golpeó a otra persona cerca, causándole graves heridas en la cabeza.

Hoy 09:52

Un coche a alta velocidad impactó una moto estacionada cerca de un puesto de té en el puente Maninagar, en Tuticorin (la India).

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Un hombre que está apoyado en ella sale ileso, pues cae al suelo cuando el auto le quita el 'asiento' de un golpe.

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La moto salió volando y golpeó a otra persona cerca, causándole graves heridas en la cabeza.

El conductor huyó; a pesar de que vecinos lo confrontaron. El momento se viralizó en redes sociales.