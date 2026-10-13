Piden investigar giros de dinero de la FIFA y el Sindicato de Camioneros a "Chiqui" Tapia

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó 15 nuevas medidas de prueba, entre ellas un exhorto a Suiza para esclarecer giros de la FIFA por casi US$ 190.000. También pidió analizar un depósito en efectivo de US$ 620.000 y levantar el secreto bancario y fiscal de Paola Moyano.

Hoy 10:04

El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y solicitó 15 nuevas medidas de prueba para determinar el origen de distintos movimientos de dinero y esclarecer posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas.

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En un escrito presentado ante el juez federal Ariel Lijo, el representante del Ministerio Público pidió investigar un depósito en efectivo de US$ 620.000 en una cuenta personal de Tapia, transferencias realizadas por la FIFA y acreditaciones del Sindicato de Choferes de Camiones, conducido por Hugo Moyano, quien fue suegro del dirigente del fútbol.

Además, solicitó librar un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe los motivos de tres transferencias a favor de Tapia por un total de aproximadamente US$ 189.578. Según el fiscal, esos ingresos no figurarían en las declaraciones juradas del titular de la AFA.

Pollicita también requirió que se levante el secreto bancario, fiscal, bursátil y financiero de Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del histórico dirigente sindical. El pedido busca ampliar a ella una medida que el juez ya había dispuesto respecto de Tapia el 16 de septiembre, por el período comprendido entre 2016 y la actualidad.

La causa se inició a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien mantuvo negocios con la AFA. La investigación se sustenta, entre otros elementos, en el presunto incremento patrimonial cercano al 1.000% que habría registrado Tapia entre 2017 y 2024, según el análisis de sus declaraciones juradas.

El titular de la AFA también se desempeña como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), empresa pública vinculada con la gestión de residuos del área metropolitana. Ese cargo es el que habilita la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Los depósitos y las transferencias bajo análisis

Uno de los puntos centrales de la investigación surgió de documentación remitida por el Banco Credicoop. Según esos registros, el 12 de febrero de 2019 Paola Moyano fue incorporada como firmante de una cuenta corriente en pesos y de una caja de ahorro en dólares de Tapia.

Ese mismo día se registró en la cuenta en dólares un depósito en efectivo de US$ 620.000, cuyo origen y finalidad se busca establecer. También se habilitó una caja de seguridad en la sucursal Plaza Lavalle del banco, de la que Moyano figura como cotitular con autorización indistinta. Además, utilizaba tarjetas adicionales Visa y Cabal vinculadas al dirigente.

Pollicita señaló que una parte sustancial de los bienes consignados en las declaraciones juradas de Tapia tendría carácter ganancial. Por ese motivo, solicitó ampliar las medidas de acceso a información financiera y tributaria a su exesposa.

En cuanto a la FIFA, el fiscal pidió que la entidad explique tres giros efectuados a favor de Tapia: US$ 49.585 en diciembre de 2018, US$ 124.583 en junio de 2019 y US$ 15.408 en marzo de 2020. También requirió un detalle de todos los pagos realizados desde 2016, incluidos honorarios y viáticos, con la identificación de los cargos o funciones que los justificaron.

Otro eje de la investigación involucra al Sindicato de Choferes de Camiones. Entre enero de 2016 y enero de 2019, el gremio realizó 37 acreditaciones por US$ 1.494.678 en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia.

De acuerdo con el planteo fiscal, esas acreditaciones fueron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante el período analizado. Sin embargo, Tapia habría declarado ingresos provenientes del Ceamse, la Conmebol y la AFA, sin incluir los pagos del sindicato. Por ello, Pollicita solicitó al gremio el legajo del dirigente, información sobre los cargos que ocupó, recibos de sueldo y fechas de alta y baja.

La AFA también recibió requerimientos. El fiscal pidió las actas o resoluciones que autorizaron la emisión de tarjetas adicionales Visa, Cabal y American Express Corporate a nombre de Tapia, junto con sus límites de gasto y las rendiciones correspondientes. Además, solicitó que se aclare si los consumos fueron imputados como remuneraciones o anticipos.

A la entidad deportiva le requirió explicaciones sobre cinco transferencias efectuadas a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, una de ellas por $1.251.000, y documentación respaldatoria de los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber percibido.

Bienes, operaciones y otras medidas

La investigación también detectó seis transferencias desde una cuenta de Tapia en el banco HSBC a la escribana Marisa Galarza, por un total de $1.171.070. Cinco de esos movimientos se realizaron durante la misma semana de febrero de 2019 en la que se registró el depósito de US$ 620.000.

Ante esa coincidencia temporal, Pollicita solicitó a los colegios de escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires que informen si Galarza está matriculada en sus jurisdicciones. También pidió que, posteriormente, se requieran las escrituras realizadas desde 2016 en las que hayan intervenido Tapia o Moyano, con detalles sobre precios, formas de pago y origen de los fondos.

Entre las restantes medidas figuran los legajos de cuatro automóviles, incluida una BMW X4 adquirida en junio de 2020, y la información sobre otros vehículos en los que Tapia haya figurado como autorizado. El fiscal también pidió los movimientos de dos subcuentas comitentes, abiertas en el Credicoop y en el Banco de Servicios y Transacciones.

A la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le solicitó que informe si Tapia o Moyano se acogieron al régimen de regularización de activos establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales.

Por otra parte, requirió que la Oficina de Integridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires entregue, en un plazo de 72 horas, las declaraciones juradas de Tapia correspondientes al período 2016-2022, incluidos los anexos reservados. El fiscal consideró incompleta la información que el organismo había remitido previamente.

Finalmente, pidió certificar siete causas judiciales en las que Tapia está o estuvo investigado en los fueros penal económico, criminal y federal de Campana, entre ellas el expediente por presunta evasión de la AFA. La finalidad es reunir la información patrimonial disponible en esos procesos y contrastarla con los elementos incorporados a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Las medidas solicitadas deberán ser evaluadas por el juez Lijo. La investigación busca determinar el origen de los fondos, establecer si existieron ingresos no declarados y verificar si la evolución patrimonial del presidente de la AFA resulta compatible con los ingresos que informó ante los organismos correspondientes.