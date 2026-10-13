No le dan tregua: denunció otro robo y sospecha que el mismo delincuente volvió a atacar su casa

VIDEO - Termas. Una vecina volvió a denunciar a “Tucumanito”. En julio le habían sustraído numerosos bienes; ahora suma denuncias y asegura estar cansada de los robos.

Hoy 10:37

Una vecina de Las Termas de Río Hondo volvió a recurrir a la Policía tras denunciar nuevos hechos de robo que, según sospecha, tendrían como protagonista al mismo individuo al que ya había señalado meses atrás.

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Se trata de Estefanía Elizabeth Jiménez, de 34 años, domiciliada en el barrio San Lorenzo, quien manifestó estar cansada de sufrir episodios de inseguridad.

La historia no comenzó ahora.

El 30 de julio de 2026, Jiménez denunció que desconocidos habían ingresado a su vivienda luego de escalar una estructura de hierro y violentar la reja del altillo. Según consta en las actuaciones policiales, tomó conocimiento de lo sucedido a través de una vecina, quien le avisó que el acusado, conocido como “Tucumanito” o “Miyagui”, habría ingresado al inmueble y sustraído distintos elementos.

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Entre los bienes denunciados como robados había una pala ancha con mango de madera, una licuadora blanca, una cafetera nueva en su caja, utensilios de cocina, una caña de pescar nueva, dos acolchados de dos plazas y media, dos mantas y un caloventor blanco.

El caso quedó bajo intervención de la Fiscalía, que debía impartir las directivas correspondientes.

Nuevas denuncias y más preocupación

Con el paso de las semanas, la damnificada volvió a presentarse en sede policial. Las constancias expedidas el 12 de octubre dan cuenta de nuevas actuaciones vinculadas con denuncias de robo, incluida la presentada en julio.

Según la información aportada por Jiménez, en el episodio más reciente el autor habría utilizado una herramienta o elemento metálico para hacer palanca y forzar las rejas de seguridad de la vivienda, logrando ingresar y sustraer nuevamente bienes.

La damnificada cuenta con un video del último hecho, material que podría resultar relevante para orientar la investigación y establecer quién estuvo detrás del ingreso.

Jiménez sospecha que el responsable sería el mismo individuo señalado en la denuncia anterior. Sin embargo, esa posible vinculación deberá ser corroborada por los investigadores a partir de las pruebas disponibles.

El hartazgo de una vecina

Detrás de las denuncias hay una preocupación que se repite: la sensación de no poder resguardar los propios bienes ni vivir con tranquilidad en su casa. La damnificada asegura estar cansada de los robos y reclama que la situación sea investigada.

La reiteración de episodios denunciados, la presunta utilización de herramientas para violentar las protecciones y la existencia de un registro audiovisual plantean nuevos interrogantes sobre lo ocurrido.

Ahora, la investigación deberá avanzar sobre las denuncias, analizar el video y determinar si los hechos guardan relación entre sí, además de establecer las eventuales responsabilidades penales.

La damnificada volvió a denunciar. La pregunta es si las pruebas permitirán identificar al responsable y frenar nuevos ataques contra su vivienda.