Volcó un camión sobre la Ruta 119 y su conductor fue hospitalizado

El siniestro ocurrió alrededor de las 2.30 de este martes, a unos 30 kilómetros de El Colorado. El vehículo terminó volcado a unos 20 metros de la calzada y las causas del accidente son investigadas.

Hoy 10:49

Un camión Fiat Iveco 17.220 con acoplado volcó durante la madrugada de este martes sobre la Ruta 119, a unos 30 kilómetros de la localidad de El Colorado. El conductor fue auxiliado por personal de Bomberos y trasladado hacia la ciudad de Los Juríes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El accidente se registró alrededor de las 2.30. Por causas que se investigan, el vehículo terminó volcado a unos 20 metros de la cinta asfáltica, con el chasis dado vuelta.

Tras recibir un aviso sobre el siniestro, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 29 y personal de Criminalística se dirigieron al lugar para realizar las actuaciones correspondientes.

Allí se entrevistaron con Edgardo Exequiel Machado, de 38 años, quien manifestó que el conductor del camión trabaja, al igual que él, para la empresa Querandíes S.R.L.

Según su relato, dos hombres le informaron que el camionero había sido auxiliado y trasladado hacia Los Juríes por efectivos de Bomberos de esa localidad.

Por disposición de la fiscal de turno, doctora Celia Mussi, se ordenaron pericias de Criminalística, la verificación del vehículo, un examen médico y un test de alcoholemia al conductor. Además, se dispuso una consigna policial en el lugar del vuelco.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente continúan bajo investigación.