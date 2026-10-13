El gobernador Elías Suárez participó de la apertura del XII Encuentro Provincial “Uniendo Metas”

El mandatario encabezó la apertura en el Nodo Tecnológico, con la participación de más de 400 jóvenes de distintas instituciones educativas. Durante dos jornadas, los estudiantes debatirán bajo la metodología del modelo de Naciones Unidas.

Hoy 10:55

Con la presencia de cientos de jóvenes pertenecientes a instituciones educativas de distintas localidades, el gobernador Elías Suárez participó este martes por la mañana en el Nodo Tecnológico de la ceremonia de apertura del XII Encuentro Provincial “Uniendo Metas”, bajo la metodología del modelo de Naciones Unidas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Mariela Nassif; el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; la coordinadora del programa educativo, Soledad Basualdo, y el representante de la Asociación Conciencia, Alejo Romano, junto a legisladores, funcionarios, docentes y delegaciones estudiantiles representantes de países que forman parte de la ONU.

El evento, que fue declarado de interés provincial, educativo y social por la Cámara de Diputados, constituyó un espacio de encuentro y formación cívica enfocado en el fortalecimiento del diálogo, el pensamiento crítico y la participación ciudadana de las nuevas generaciones.

Durante su discurso, el gobernador ratificó su acompañamiento a las nuevas generaciones en todo su proceso de formación y valoró profundamente esta iniciativa y el compromiso de los más de 400 jóvenes presentes, destacando que los estudiantes eligen formarse con convicción, solidaridad y equidad, pilares fundamentales del desarrollo histórico de la provincia.

Asimismo, los instó a aprovechar al máximo estas dos jornadas para debatir con argumentos, escuchar al otro y asumir con responsabilidad su rol protagónico en la construcción del presente y del futuro de la comunidad santiagueña y del país.

“No creo que los jóvenes tengan apatía, que no tengan esa voluntad de aprender, de formarse y que no tengan interrogantes. No creo que los jóvenes no encuentren un camino; creo que fundamentalmente hoy están eligiendo un camino que los lleve a formarse como líderes, como quienes marcan el camino para que toda una comunidad pueda seguir un rumbo, que en el caso de nuestra provincia tiene que ser el rumbo histórico que nos marcaron quienes nos precedieron, que es el crecimiento y el desarrollo con equidad, con solidaridad, entendiendo a los demás como parte de uno mismo”, reflexionó.

Agregó: “Los jóvenes hoy son protagonistas del presente y son también quienes nos van a llevar por ese camino, a los santiagueños y al país, por el camino de crecimiento y desarrollo”.

Por su parte, la coordinadora Soledad Basualdo remarcó que Uniendo Metas es un espacio sostenido íntegramente por jóvenes para otros jóvenes, que fomenta la empatía al obligar a mirar el mundo desde los ojos del otro.

También advirtió sobre los desafíos de la interacción contemporánea a través de pantallas, contrapuesta a la riqueza del intercambio argumentativo y el respeto a la diversidad.

“Hoy los jóvenes vienen a representar otras realidades y otras culturas, y en ese ejercicio se van a dar cuenta de que mirar al mundo desde los ojos del otro no nos aleja, sino que nos enriquece. En tiempos donde nos acostumbramos a que la única forma de debatir sea ironizando al que piensa distinto, Uniendo Metas nos recuerda que la palabra vale por sus argumentos y no por quién grita más”, señaló.

A su turno, el presidente de la Asociación Conciencia, Alejo Romano, contextualizó el surgimiento de la institución en 1983 como un esfuerzo colectivo para formar ciudadanos en el retorno a la democracia.

Señaló que, frente a la apatía actual y los retrocesos participativos a nivel global, programas como éste funcionan como una herramienta clave para empoderar a los jóvenes como líderes y agentes de cambio en sus comunidades, destacando el impacto federal del modelo con presencia en 11 provincias.

“Queremos que ustedes pasen a ser no solo agentes de cambio, sino líderes de cada una de las comunidades en las que participan, formándose hoy para la discusión del mañana”, concluyó.

Las jornadas continuarán durante dos días intensos de debate, negociación diplomática y convivencia, consolidándose como un hito en la formación cívica y ciudadana de la provincia.