Se escondió en un árbol: empleado municipal asesinó a un policía, hirió a 10 más y enfrenta 76 cargos

El atacante, de 35 años, empleado del Departamento de Aguas de Filadelfia no tenía ningún impedimento legal para portar armas de fuego.

Hoy 11:21

La madrugada del sábado en West Filadelfia empezó como cualquier otra llamada de servicio: dos agentes respondieron al reporte de un hombre armado en un porche del barrio.

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Lo que ocurrió a continuación derivó en la muerte de un oficial, 10 agentes heridos y un caso que volvió a poner en cuestión los límites del sistema de antecedentes penales en Estados Unidos, informó Fox News.

El atacante fue identificado como Eric Lewis, de 35 años, empleado del Departamento de Aguas de Filadelfia. Según el fiscal del distrito, no tenía ningún impedimento legal para portar armas de fuego.

La pérdida más concreta la absorbió la Policía de la ciudad: Shane Seiber, un oficial con dos hijos pequeños y 10 años de servicio, no regresó a su casa esa noche. El episodio dejó a Lewis detenido con 76 cargos penales en su contra.

La noche del ataque

El incidente se produjo alrededor de las 12:20 de la madrugada del sábado, cuando Seiber y su compañero acudieron a un reporte de hombre armado en la cuadra 100 de North 52nd Street.

Según una fuente de las fuerzas del orden citada por The Philadelphia Inquirer, Seiber tocaba la puerta de una vivienda cuando Lewis se acercó por detrás y le preguntó por qué los policías estaban en su porche.

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Un forcejeo breve precedió al estallido de los disparos. Seiber recibió tres impactos de bala y murió horas después en el Penn Presbyterian Medical Center.

Refuerzos policiales y un equipo SWAT llegaron poco después y hallaron a los dos agentes heridos. Los disparos continuaron, lo que llevó a las autoridades a declarar una situación de atrincheramiento.

Nueve policías más que acudieron como refuerzo también recibieron disparos, hecho que explica los 10 cargos adicionales por intento de homicidio de agentes que figuran en la acusación, detalló Fox News.

Lewis fue finalmente capturado y trasladado bajo custodia. Al momento de la detención, tenía en su poder dos pistolas y una escopeta; una de las pistolas pertenecía al oficial herido en el ataque.

Su compañero de patrullaje, de 33 años, padre de cinco hijos y con nueve años en la fuerza, recibió 12 disparos y fue ingresado en estado crítico. El comisionado de Policía, Kevin Bethel, advirtió que, aunque su condición se estabilizó, el agente todavía no estaba fuera de peligro.

La situación judicial

El domingo por la mañana, los cargos contra Lewis quedaron formalizados: homicidio, homicidio de un agente de la ley, intento de homicidio, agresión agravada y amenazas terroristas, entre otros.

Quedó detenido sin posibilidad de fianza en el Centro Correccional Curran-Fromhold y tiene representación de la Defender Association of Philadelphia. Su próxima audiencia está programada para el 26 de octubre.

El comisionado habló ante la prensa horas después del ataque. “Luchó con valentía, pero perdió la vida”, aseguró sobre Seiber, y añadió que su esposa pudo estar a su lado antes de que falleciera.

Los antecedentes del atacante

Los registros judiciales del estado de Pensilvania revisados por Fox News muestran que Lewis tiene antecedentes desde 2012.

Ese año fue condenado por robo y recepción de bienes robados; en 2013, por delitos relacionados con armas y agresión simple.

En ambos casos, recibió libertad condicional. En 2018 se declaró culpable de alteración del orden público y volvió a recibir una pena de probatoria.

El fiscal del distrito, Larry Krasner, aclaró en conferencia de prensa que ninguno de esos antecedentes inhabilitaba legalmente a Lewis para obtener un arma de fuego.

Calificó el episodio como “un acto de violencia descarado y perturbador” contra las fuerzas del orden y aseguró que su oficina buscaría una rendición de cuentas completa.

Krasner también declinó precisar si Lewis había disparado con la pistola del oficial herido o cómo había conseguido las otras armas.