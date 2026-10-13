La legislatura provincial será sede de la primera jornada interdisciplinaria y muestra de arte sobre parálisis cerebral

El evento propone un abordaje integral que combina herramientas de la medicina, la rehabilitación física y el arte.

Hoy 12:41

En el marco de las actividades orientadas a visibilizar y sensibilizar sobre la parálisis cerebral, la Legislatura provincial se prepara para ser sede de la Primera Jornada Interdisciplinaria y Muestra de Arte, un encuentro académico y cultural concebido bajo la premisa "Todos somos diferentes, juntos somos más fuertes" que se llevará a cabo el próximo 16 de octubre a las 17.

El evento propone un abordaje integral que combina herramientas de la medicina, la rehabilitación física y el arte, con el objetivo de ofrecer respuestas conceptuales y prácticas tanto a profesionales de la salud como a educadores, familias y miembros de la comunidad local. A través de este espacio multidisciplinario, se buscará reflexionar sobre las distintas dimensiones de la parálisis cerebral, destacando la importancia del acompañamiento continuo y la inclusión activa en todos los ámbitos sociales.

El programa contará con un panel de profesionales y especialistas de amplia trayectoria en sus respectivas disciplinas. En el plano médico y terapéutico participarán el Dr. Rodrigo Paliza, especialista en Medicina Física y Rehabilitación; el Dr. Rodrigo Olleac, en Neuroortopedia; y la Lic. Sofía Góngora, en Kinesiología. Asimismo, la dimensión expresiva y comunitaria estará representadas por la Prof. Lucrecia Jiménez, a cargo de la sección de Artes Visuales.

La jornada integrará conferencias de carácter técnico con una muestra artística diseñada para exponer la creación visual como canal terapéutico y de comunicación.