Recuperaron tres motocicletas robadas y aprehendieron a un joven

Efectivos policiales realizaron los procedimientos en las localidades de Brea Pozo y Medellín a partir de tres denuncias radicadas el pasado viernes 9 de octubre.

Hoy 13:16

El primero de los procedimientos se originó a raíz de la denuncia de un hombre de 35 años, quien manifestó que durante la noche del viernes último había concurrido a un campeonato de fútbol en el Club San Martín de Brea Pozo, dejando estacionada su motocicleta Honda XR 150, rojo y blanco, en el ingreso al predio y al retirarse, alrededor de la 1, descubrió que había sido sustraída.

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A partir de las averiguaciones realizadas, personal de la Brigada Interna de la Comisaría Comunitaria N° 20 obtuvo información sobre la posible ubicación del rodado. Durante un recorrido por un camino vecinal cercano al cementerio de Atamisqui, los efectivos observaron a un joven que circulaba en una motocicleta de similares características.

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El conductor, al advertir la presencia policial, intentó evitar el control, pero fue interceptado a pocos metros. Tras verificar los datos del vehículo, confirmaron que registraba un pedido de secuestro solicitado por la Comisaría Comunitaria N° 36 de Brea Pozo.

El segundo caso estuvo relacionado con una denuncia presentada por un hombre de 25 años, quien informó que le había prestado una motocicleta Honda XR 150 a su hermano para asistir a un evento en el Polideportivo Municipal de Medellín, quien la dejó estacionada dentro del predio, cuando quiso retirarse, desconocidos la habían retirado del lugar.

Tras tomar conocimiento del hecho y tras importantes averiguaciones, los policías realizaron un rastrillaje por el camino vecinal que conecta Atamisqui con el paraje Yacu Chiri, donde localizaron el rodado sustraído.

La tercera recuperación se inició con la denuncia de un vecino de 28 años del barrio PROVIPO 2 de Brea Pozo, quien manifestó que había dejado estacionada su motocicleta Honda Wave 110, de color negro con detalles rosas, frente a su domicilio. Como resultado de las tareas investigativas, los efectivos se dirigieron a una vivienda del barrio Matadero de Atamisqui, donde entrevistaron a una joven de 21 años. La mujer manifestó que su hermano adolescente tenía una motocicleta de similares características, cuya procedencia no pudo justificar, por lo que hizo entrega voluntaria del rodado. Posteriormente, se estableció su vinculación con la denuncia radicada en Brea Pozo.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, las tres motocicletas fueron trasladadas a la Comisaría Comunitaria N° 20, donde quedaron en calidad de secuestro preventivo. En relación con el primer procedimiento, el joven de 18 años quedó aprehendido, mientras que se ordenaron las actuaciones correspondientes para continuar con la investigación de las tres causas.