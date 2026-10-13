La Policía detuvo a un hombre que había robado una mochila y recuperó los elementos que contenía

Personal de la División Prevención N° 4 realizaba recorridos preventivos cuando recibió la alerta del pedido de auxilio de un hombre que manifestaba haber sido víctima de un ilícito.

Hoy 13:22

La intervención de efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 13 y de la División Prevención N° 4 permitió aprehender a un hombre acusado de sustraer una mochila a un ciudadano venezolano. El sospechoso fue interceptado en la orilla del canal revestido cuando intentaba escapar con los elementos robados.

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Personal de la División Prevención N° 4 realizaba recorridos preventivos por inmediaciones de la Autopista Juan Domingo Perón y el Canal Revestido del barrio Parque, cuando recibió la alerta que daba cuenta del pedido de auxilio de un hombre que manifestaba haber sido víctima de un ilícito, por lo que los uniformados desplegaron un rápido operativo en la zona.

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Fue así que los uniformados divisaron e interceptaron al sospechoso de 31 años en inmediaciones del barrio Villa Griselda, quien llevaba consigo una mochila gris marca Nike perteneciente al damnificado.

En el interior se encontraron diversos bienes pertenecientes a la víctima, entre ellos prendas de vestir y elementos de uso personal. Por disposición de la fiscalía de turno, el hombre quedó aprehendido y alojado en sede policial, mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente el hecho.