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Policiales

La Policía apresó a un hombre acusado de amenazar y dañar la vivienda de su expareja

La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer, quien manifestó que su expareja la habría amenazado mientras exigía ingresar a su vivienda.

Hoy 13:26
Violento detenido

El sujeto, de 32 años, fue localizado durante un allanamiento en el barrio Industria, en el marco de una investigación por amenazas y daños denunciados por una mujer.

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La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer, quien manifestó que su expareja la habría amenazado mientras exigía ingresar a su vivienda. Durante el episodio, el hombre también habría provocado daños en el inmueble al romper los vidrios de una ventana ante la negativa de permitirle el acceso, para luego retirarse del lugar.

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A partir de las tareas investigativas realizadas por efectivos de la Comisaría Comunitaria N°8 y tras obtener las autorizaciones para el allanamiento en una vivienda del barrio Industria, los policías localizaron al sospechoso de 32 años en el interior del domicilio y procedieron a su detención.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes en la causa.

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