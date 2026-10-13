El ministro Machado destacó el crecimiento productivo de Santiago del Estero y el impulso a las exportaciones

En diálogo con Radio Panorama, el titular de la cartera de Producción resaltó el rol de las Agencias de Desarrollo Territorial, la incorporación de tecnología al sector agropecuario y las oportunidades para agregar valor a la materia prima local.

Hoy 13:35

El ministro de Producción de Santiago del Estero, Néstor Machado, destacó el crecimiento productivo de la provincia y las políticas orientadas a fortalecer la actividad agropecuaria, promover inversiones y ampliar los mercados de exportación. En diálogo con Radio Panorama, señaló que el objetivo es consolidar las capacidades de los productores y generar nuevas oportunidades de desarrollo para la economía santiagueña.

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El funcionario remarcó la importancia de las Agencias de Desarrollo Territorial, a las que definió como la primera puerta de acceso al Ministerio de Producción y una herramienta fundamental para garantizar la presencia del Estado en todo el territorio provincial.

En ese sentido, explicó que se trabaja en la capacitación de los agentes, el fortalecimiento del asociativismo y la incorporación de herramientas tecnológicas, desde la nivelación de terrenos hasta los sistemas de drones, con el propósito de mejorar las condiciones de producción y el aprovechamiento de los recursos, especialmente en materia de riego.

Machado subrayó, además, la necesidad de facilitar el acceso de los pequeños productores a estas herramientas y destacó el aporte de los profesionales para ampliar la asistencia técnica en las distintas regiones de la provincia.

En cuanto a la actividad agrícola, señaló que las perspectivas climáticas permiten proyectar una cosecha importante de trigo y nuevas campañas con elevados niveles de producción de soja y maíz. También destacó la relevancia del algodón, uno de los cultivos centrales de la economía santiagueña, y sostuvo que las previsiones de precipitaciones serán determinantes para definir la superficie de siembra de la próxima campaña.

El ministro también se refirió a las medidas preventivas ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno climático conocido como Super Niño. Al respecto, indicó que la provincia trabaja en un plan integral que contempla el refuerzo de bordos y la ejecución de drenajes, tanto para proteger a la población como para resguardar las áreas productivas.

Más inversiones y valor agregado para la producción local

Otro de los ejes abordados fue el desarrollo industrial y la ampliación de las exportaciones. Machado destacó que la ley de promoción de inversiones favoreció la radicación de emprendimientos en Santiago del Estero y anticipó que se trabaja en una nueva iniciativa legislativa para continuar impulsando el crecimiento del sector.

Según explicó, la estrategia apunta a agregar valor a las materias primas, fortalecer la industria y aprovechar el potencial productivo provincial para generar nuevas oportunidades de inversión.

En materia exportadora, mencionó la producción de proteínas animales y vegetales, además de la miel santiagueña, que cuenta con presencia en mercados de la Comunidad Económica Europea.

El funcionario sostuvo que uno de los objetivos es incrementar el saldo exportable y generar condiciones para que más empresas elijan invertir en la provincia. En ese marco, destacó la importancia de contar con infraestructura habilitada para acceder a los mercados internacionales y señaló al sector frigorífico como una actividad con posibilidades de crecimiento.

Por último, Machado reconoció que el contexto económico nacional y los elevados costos de los insumos representan dificultades para la producción primaria, especialmente para los pequeños productores y el sector algodonero.

Frente a ese escenario, afirmó que la prioridad del Gobierno provincial es acompañar al productor mediante herramientas y acciones complementarias que faciliten el desarrollo de la actividad.

“Tratamos de enfocarnos en nuestra responsabilidad en la provincia, pero no dejamos de ver el contexto nacional, que no es favorable. La prioridad es acompañar al productor para que tenga la mayor facilidad para producir”, concluyó.