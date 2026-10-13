El motivador posteo de Ponzio antes de un partido decisivo para el futuro de River

El entrenador interino del Millonario publicó un mensaje en la previa del duelo ante Sarmiento en Junín.

Hoy 14:55

River Plate afrontará este miércoles un partido determinante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026 y en la pelea por ingresar a la próxima Copa Libertadores. En la previa del encuentro ante Sarmiento de Junín, el entrenador interino Leonardo Ponzio sorprendió con un mensaje en sus redes sociales que rápidamente generó repercusión entre los hinchas millonarios.

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"Todos juntos", escribió el León en una publicación acompañada por varias imágenes de la última victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto. Con apenas dos palabras, el técnico buscó transmitir unidad y confianza en un momento clave de la temporada.

El conjunto de Núñez visitará a Sarmiento este miércoles, desde las 19, en el estadio Eva Perón, con la obligación de conseguir los tres puntos para mantenerse en la pelea por sus objetivos deportivos.

River se juega mucho más que tres puntos ante Sarmiento

El compromiso en Junín aparece como una verdadera final para el Millonario, que necesita sumar tanto en la tabla de su zona como en la clasificación anual.

En caso de conseguir una victoria, River escalará hasta el cuarto puesto de su grupo en el Torneo Clausura, superando precisamente a Sarmiento y dando un paso importante hacia la clasificación a los playoffs.

Pero el resultado también tendrá consecuencias en la tabla anual, donde un triunfo le permitiría quedar a solo tres puntos de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Además, el encuentro podría resultar determinante para la continuidad de Leonardo Ponzio al frente del primer equipo, en una etapa donde cada resultado tiene un peso importante para el futuro del club.

La advertencia de Ponzio: "Tenemos que ganar cinco de cinco"

Después de la victoria por 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, el entrenador había dejado en claro que River no tiene margen para relajarse en el tramo decisivo del campeonato.

"Estos cinco partidos son finales y son los que te van a dar una consecuencia hacia adelante, los que te pueden hacer entrar a playoffs", había señalado Ponzio.

En esa misma línea, remarcó la importancia de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mejorar la posición del equipo en ambas tablas.

"Al sumar puntos, nos vamos a ver en ciertos lugares. Tenemos que ganar cinco de cinco, pero el primero es Sarmiento, vamos a ir por eso", expresó el entrenador.

Ahora, con el mensaje de "Todos juntos" en sus redes sociales, Ponzio volvió a insistir en la unión del plantel como una de las claves para afrontar los próximos compromisos.

Un estadio que históricamente le sienta bien a River

Otro dato que alimenta la ilusión de los hinchas millonarios es el historial del equipo en el estadio Eva Perón de Junín, donde River registra antecedentes favorables.

El conjunto de Núñez solamente perdió una vez en ese escenario a lo largo de su historia, en un encuentro correspondiente al Campeonato Nacional de 1983.

Además, acumula cinco presentaciones consecutivas sin derrotas en ese estadio, una estadística que buscará extender este miércoles.

El equipo también contará con el acompañamiento de sus simpatizantes, ya que se espera la presencia de cerca de 5.000 hinchas de River en la tribuna visitante.

La duda de Ponzio para armar el equipo titular

En lo futbolístico, el entrenador deberá resolver una incógnita importante antes de confirmar la formación que saldrá a la cancha frente a Sarmiento.

La principal novedad es el regreso de Thiago Almada, quien se recuperó del desgarro que lo había mantenido alejado de las canchas y vuelve a estar disponible para el cuerpo técnico.

Su retorno podría provocar la salida de Lautaro Pereyra, aunque el juvenil viene de cumplir una destacada actuación frente a Estudiantes de Río Cuarto y dejó una buena impresión en el entrenador.

Ante este panorama, Ponzio deberá decidir si mantiene a Pereyra entre los titulares o modifica el mediocampo para darle lugar a Almada.

Otra posibilidad es que el juvenil conserve su puesto y quien salga de la formación sea Tomás Galván, una alternativa que también aparece entre las opciones del cuerpo técnico.

Con la necesidad de sumar de a tres y el respaldo de su gente, River buscará hacerse fuerte en Junín para seguir soñando con la clasificación a los playoffs y mantener vivas sus posibilidades de disputar la Copa Libertadores 2027.