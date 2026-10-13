La Matanza: se metió con la novia de su enemigo y en venganza le clavó una llave en la cara

La víctima, de 17 años, fue operada con éxito; los médicos lograron quitarle la llave de la cara.

Hoy 15:02

Una feroz pelea ocurrió el sábado último por la noche en la plaza Ejército de Los Andes de Laferrere, jurisdicción de La Matanza. Allí, personal de la Policía Bonaerense encontró a un joven de 17 años, en medio de un charco de sangre. Descubrieron, horrorizados, que su contrincante le había clavado una llave en la cara, justo bajo el pómulo izquierdo.

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El herido con la llave en el rostro

Así, el joven fue asistido por la Bonaerense junto a su hermano, que lo acompañaba. Ante los efectivos de la Comisaría Sur I°, ya en el Hospital Simplemente Evita, logró identificar a su presunto agresor, así como el motivo de la pelea: el amor de una mujer. El chico agredido, según fuentes del caso, se habría metido con la novia de su enemigo. Luego, ambos ajustaron cuentas en la plaza.

Así, comenzó una causa por el delito de lesiones graves, a cargo del experimentado fiscal Federico Medone, de la UFI N°3 descentralizada de La Matanza. El sospechoso, identificado como Alexis R., de 23 años, fue arrestado en González Catán. La víctima fue operada con éxito; los médicos lograron quitarle la llave de la cara. No fue imputado de delito alguno.