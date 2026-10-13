“Necesitamos ropa y pañales”: la familia de Karen pide ayuda para sus cuatro hijos

Claudio Coronel, hermano de la víctima, contó en Noticiero 7 que los niños quedarán al cuidado de su abuela materna. Mientras la familia reclama justicia, también pidió colaboración para acompañarlos en este difícil momento.

Hoy 15:01

A un día del femicidio de Karen Romina García, ocurrido en el barrio Villa del Carmen, su familia atraviesa horas de profundo dolor y concentra sus esfuerzos en acompañar a los cuatro hijos de la víctima.

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En diálogo con Noticiero 7, Claudio Coronel, hermano de Karen, contó que los pequeños todavía no saben que su madre falleció y que la familia buscará comunicarles la noticia poco a poco.

Claudio confirmó además que será su madre, la abuela materna de los niños, quien quedará a cargo de ellos. “Mi mamá se va a hacer cargo de ellos. Lo importante es que estén bien, que puedan crecer y que no sufran”, sostuvo.

“Solamente pedimos que se haga justicia”

Durante la entrevista, el hermano de Karen también habló del dolor que atraviesa la familia y volvió a reclamar que el femicidio sea esclarecido.

“Mi hermana era una persona muy buena, muy feliz y para nosotros la pérdida de ella nos duele un montón”, expresó. Y agregó: “Solamente pedimos que se haga justicia”.

Claudio también rechazó las versiones que intentan vincular a Karen con el incendio ocurrido meses atrás en la vivienda familiar y sostuvo que lo ocurrido en aquella oportunidad fue accidental.

Piden ayuda para los cuatro niños

En medio de esta situación, la familia inició un pedido solidario para poder acompañar a los hijos de Karen durante estos días.

Claudio explicó que por el momento no pueden retirar pertenencias de la vivienda porque el inmueble continúa bajo custodia mientras avanzan las actuaciones judiciales.

“Lo más importante es que necesitamos ropa. Si pueden ayudar sería una bendición para que los chicos estén bien”, manifestó. A ese pedido sumó una necesidad puntual: “Pañales también, por favor”.

Mientras la investigación por el femicidio continúa y Rubén Ricardo Carrizo permanece detenido, la familia de Karen intenta sostener a los cuatro niños y pide el acompañamiento de la comunidad en uno de los momentos más difíciles que les tocó atravesar.

Para colaborar con la familia, pueden comunicarse al 385-4847807.