Accidente vial en Catamarca cobra la vida de dos jóvenes motociclistas

Un trágico accidente en la Ruta Nacional N.º 40 en Catamarca resultó en la muerte de dos jóvenes motociclistas, de 22 y 27 años, quienes se accidentaron mientras circulaban en una motocicleta.

Hoy 15:10

Un accidente trágico en Catamarca ha dejado a dos jóvenes motociclistas fallecidos, identificados como Alesandro Samuel Antonio Chaile, de 22 años, y Oscar Luis Edgardo Arjona, de 27. El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional N.º 40, en las cercanías de un establecimiento escolar en Casa de Piedra, departamento Santa María. Ambos jóvenes circulaban en una motocicleta Yamaha Crypton de 110 cc cuando, por razones que aún se están investigando, sufrieron una caída severa sobre la carretera.

Las circunstancias del accidente todavía son objeto de investigación por parte de las autoridades locales. Tras la caída, Alesandro Chaile perdió la vida de manera instantánea debido a la gravedad de las lesiones. Por otro lado, Oscar Arjona fue rápidamente trasladado al Hospital Zonal, donde lamentablemente falleció poco después de su llegada.

Los efectivos de la Seccional de San José, que tienen jurisdicción en la zona del accidente, acudieron al lugar para llevar a cabo las primeras diligencias. Asimismo, los peritos de la División Criminalística de Santa María también estuvieron presentes para realizar las actuaciones correspondientes y determinar las causas del siniestro vial.

La investigación ha sido asignada a la Fiscalía de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial, que se encargará de esclarecer las circunstancias que rodearon este fatal accidente. Las autoridades han comenzado a recopilar testimonios y evidencia para entender mejor cómo se produjo el derrape mortal.

Este trágico suceso reitera la importancia de la seguridad vial y la necesidad de que tanto motociclistas como conductores de vehículos mantengan precauciones al transitar por las rutas. La vida de los jóvenes motociclistas es un recordatorio de los riesgos que enfrentan diariamente en las carreteras.

Las comunidades cercanas han expresado su condolencia a las familias de las víctimas, quienes han perdido a sus seres queridos en circunstancias tan trágicas. Este accidente no solo afecta a las familias de los jóvenes, sino que también impacta a la comunidad, que se une en solidaridad frente a esta dolorosa pérdida.