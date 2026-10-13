Insólito escándalo en el Ascenso: Lamolina cobró un penal, los jugadores le mostraron un video en un celular y cambió su decisión

El árbitro protagonizó una situación inédita durante el empate entre All Boys y Godoy Cruz por la Primera Nacional. Hubo dos penales polémicos, incidentes fuera del estadio y fuertes reclamos dentro de la cancha.

Hoy 00:45

El partido entre All Boys y Godoy Cruz, correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional, terminó igualado 0-0, pero el resultado quedó en segundo plano por una serie de polémicas arbitrales que tuvieron como protagonista a Nicolás Lamolina. La situación más insólita ocurrió cuando los futbolistas del conjunto de Floresta le mostraron un video en un celular al juez, quien terminó modificando una decisión.

El episodio se produjo después de que Lamolina sancionara un penal a favor de Godoy Cruz por una barrida de Iván Zafarana sobre Axel Rodríguez. Sin embargo, los jugadores de All Boys protestaron porque consideraban que el contacto se había producido fuera del área.

En medio de los reclamos, los futbolistas locales le acercaron un teléfono celular al árbitro con imágenes de la jugada para demostrar que la infracción no había ocurrido dentro del área.

Tras observar el video y luego de una extensa discusión que se prolongó durante 22 minutos, Lamolina dio marcha atrás con su decisión y cambió el penal por un tiro libre. El conjunto mendocino no logró aprovechar la oportunidad y el marcador permaneció sin goles.

Otro penal polémico que Godoy Cruz no pudo aprovechar

La insólita revisión con un celular no fue la única situación controvertida que protagonizó el árbitro durante el encuentro disputado en el estadio Islas Malvinas de Floresta.

A los 20 minutos del segundo tiempo, Lamolina había sancionado otro penal a favor de Godoy Cruz, esta vez por una supuesta mano de Emiliano Purita dentro del área.

La decisión provocó fuertes protestas de los futbolistas de All Boys, quienes cuestionaron la existencia de la infracción. Incluso, las imágenes de la transmisión televisiva no permitieron confirmar con claridad el contacto de la pelota con la mano del defensor.

Pese a los reclamos, el juez mantuvo su decisión y Martín Pino se hizo cargo de la ejecución. Sin embargo, el delantero del Tomba falló el remate desde los doce pasos y desperdició una oportunidad inmejorable para abrir el marcador.

Graves incidentes antes del partido entre All Boys y Godoy Cruz

La tensión había comenzado incluso antes del inicio del encuentro, que debió retrasarse media hora debido a incidentes en las inmediaciones del estadio Islas Malvinas.

En la previa se registraron enfrentamientos entre hinchas de All Boys y efectivos policiales, con corridas, piedrazos, disparos de balas de goma y utilización de gases lacrimógenos.

Una vez que la situación pudo ser controlada, las autoridades permitieron que el partido se disputara, aunque el clima de tensión continuó durante gran parte del desarrollo del juego.

Expulsión, un gol anulado y un empate marcado por las polémicas

En el tramo final del encuentro, las controversias continuaron. Iván Zafarana fue expulsado en All Boys, mientras que al equipo local también le anularon un gol por posición adelantada.

A pesar de las situaciones generadas por ambos conjuntos, el marcador no se modificó y All Boys y Godoy Cruz terminaron empatando sin goles en un partido que dejó mucho más para hablar por el arbitraje que por lo sucedido desde lo futbolístico.

La actuación de Nicolás Lamolina quedó en el centro de los cuestionamientos, especialmente por la particular secuencia en la que los propios jugadores utilizaron un celular para mostrarle una jugada y consiguieron que modificara su fallo.

La escena se convirtió en uno de los episodios más llamativos de la jornada en la Primera Nacional, en medio de un encuentro atravesado por decisiones discutidas, protestas y un clima de fuerte tensión.