Santiago del Estero se prepara para recibir el Select 12 Norte de rugby juvenil: zonas, fechas y sede confirmadas

El certamen reunirá a seis seleccionados M17 del 23 al 25 de octubre en las instalaciones de Old Lions RC. El equipo santiagueño buscará quedarse con el torneo y avanzar a la definición por el ascenso.

Hoy 15:52

Santiago del Estero se prepara para convertirse en sede de una importante competencia del rugby juvenil nacional. Del viernes 23 al domingo 25 de octubre, las instalaciones de Old Lions Rugby Club recibirán el Select 12 Norte del Campeonato Argentino Juvenil de Rugby M17, un certamen que reunirá a seis seleccionados y otorgará al ganador la posibilidad de disputar la final por el ascenso.

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Con las zonas y el fixture ya definidos, la provincia ultima los preparativos para recibir a las delegaciones que participarán de una competencia que promete tres jornadas de intensa actividad deportiva.

El torneo contará con seis encuentros de fase de grupos el viernes 23 y otros cinco partidos correspondientes a las instancias finales el domingo 25. Todos los compromisos se disputarán en las instalaciones de Old Lions RC.

Santiago del Estero ya conoce a sus rivales en el Select 12 Norte

El seleccionado de Santiago del Estero, dirigido por Miguel Brevetta, integrará una de las dos zonas de la competencia junto a Jujuy y Andina, combinado que representa a Catamarca y La Rioja.

Por su parte, el otro grupo estará conformado por los seleccionados de Paraguay, Misiones y Formosa.

Los encuentros se disputarán bajo un formato reducido, con dos tiempos de 20 minutos cada uno, lo que permitirá desarrollar los partidos de la fase inicial durante la primera jornada de competencia.

La actividad deportiva comenzará el viernes 23 de octubre, a las 9 de la mañana, con el enfrentamiento entre Formosa y Paraguay, que marcará el inicio oficial de los partidos.

La preparación del seleccionado santiagueño para el torneo

Con el objetivo de llegar de la mejor manera a la competencia, el equipo dirigido por Miguel Brevetta viene desarrollando una intensa preparación desde julio, con una serie de encuentros amistosos frente a diferentes seleccionados y clubes de la región.

Entre las actividades realizadas se destacó su participación en la Copa Madre de Ciudades, donde compartió competencia con los seleccionados de Tucumán, Salta y Noreste.

Además, el representativo santiagueño disputó partidos preparatorios frente a Tucumán Rugby, que le permitieron sumar rodaje y continuar ajustando aspectos del juego de cara al desafío nacional.

El ganador buscará el ascenso en Tucumán

El Select 12 Norte tendrá un premio importante para el seleccionado que consiga quedarse con el primer puesto, ya que accederá a la final frente al ganador del Select 12 Sur.

Ese encuentro decisivo se disputará a mediados de noviembre en Tucumán, en el marco del Concentrado del Campeonato Argentino Juvenil, donde también se definirán los campeones de las categorías Zona Campeonato, Ascenso y Select.

De esta manera, el seleccionado santiagueño buscará aprovechar su condición de local para avanzar a la definición y mantener viva la ilusión de conseguir el ascenso.

Cuándo comienza el Select 12 Norte en Santiago del Estero

Si bien los partidos comenzarán el viernes, la actividad oficial se pondrá en marcha el jueves 22 de octubre por la noche, con la recepción de las delegaciones participantes, la reunión de managers y la ceremonia de apertura del evento.

El viernes 23 se disputarán los seis encuentros de la fase de grupos, mientras que el domingo 25 se jugarán los cinco compromisos de las instancias finales, que determinarán al seleccionado ganador.

Con la organización en marcha y los equipos confirmados, Santiago del Estero se prepara para recibir una nueva competencia nacional de rugby juvenil, que tendrá a los mejores representantes de la categoría M17 buscando avanzar hacia la definición del Campeonato Argentino.