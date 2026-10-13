Confirmaron nuevos detalles sobre la muerte de RJ Mitte, el actor de “Breaking Bad”

El representante del artista confirmó la causa de muerte. El actor, recordado por interpretar a Walter White Jr., había sido diagnosticado con parálisis cerebral durante su infancia.

Hoy 15:49

La muerte de RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr., también conocido como Flynn, en la reconocida serie Breaking Bad, conmocionó al mundo del espectáculo. Su representante artístico confirmó que el artista murió por suicidio, luego de que su cuerpo fuera encontrado el lunes en su domicilio de Brownsville, Texas, Estados Unidos.

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La noticia fue comunicada inicialmente por su representante, quien expresó su profundo dolor por la pérdida del actor, a quien recordó como un artista talentoso, filántropo y comprometido con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Si bien el representante confirmó la causa de muerte, las autoridades policiales de Brownsville señalaron que la investigación continúa abierta. La determinación oficial sobre las circunstancias del fallecimiento quedará a cargo del médico forense, luego de la autopsia.

Quién era RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White

RJ Mitte nació el 21 de agosto de 1992 y alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Walter White Jr., el hijo de Walter White y Skyler White en Breaking Bad.

La producción, creada por Vince Gilligan, se emitió entre 2008 y 2013 y se convirtió en una de las series más destacadas de la televisión. Mitte participó en sus cinco temporadas, con apariciones en 56 episodios.

Al igual que el personaje que interpretaba, el actor tenía parálisis cerebral, una condición que le había sido diagnosticada durante su infancia. A partir de su experiencia personal, se convirtió en un referente de la inclusión y la representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Después del final de Breaking Bad, continuó trabajando en diferentes proyectos de cine y televisión, entre ellos Switched at Birth y The Guardians of Justice. También participó en iniciativas solidarias y se desempeñó como embajador de organizaciones vinculadas con la discapacidad y la infancia.

En el plano personal, Mitte se había comprometido en 2025 con su pareja, Kennedy Suarez, con quien mantenía una relación desde hacía varios años.

En una de sus últimas entrevistas con la revista People, el actor había expresado su felicidad por haber encontrado a su compañera de vida, a quien describió como alguien que lo impulsaba a ser mejor.

Su muerte, a los 34 años, deja un profundo dolor entre sus seres queridos, sus compañeros de elenco y los seguidores de una serie que marcó un antes y un después en la televisión contemporánea.