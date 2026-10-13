“Te voy a extrañar, hijo”: la desgarradora despedida de Bryan Cranston a RJ Mitte

El protagonista de “Breaking Bad” compartió una emotiva carta para recordar al actor que interpretó a su hijo en la ficción. Reveló que habían intercambiado mensajes hacía pocas semanas y que planeaban encontrarse para almorzar.

Hoy 15:53

La muerte de RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad, generó una profunda conmoción entre sus compañeros de elenco. Uno de los mensajes más emotivos fue el de Bryan Cranston, quien encarnó a su padre en la ficción y lo despidió con una carta cargada de tristeza y recuerdos.

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A través de una publicación en Instagram, el actor manifestó su dolor por la pérdida de quien consideraba parte de su familia y recordó los años que compartieron durante el rodaje de la producción que marcó sus carreras.

“Escribo esto con una profunda desesperación. RJ Mitte, mi querido hijo en Breaking Bad, ha muerto”, expresó Cranston al comienzo de su mensaje.

El protagonista de la serie recordó que conoció a Mitte cuando tenía apenas 14 años, luego de que fuera elegido para interpretar a Walter White Jr., el hijo adolescente de su personaje. Destacó la alegría y el entusiasmo con los que asumió ese desafío desde el comienzo.

El recuerdo de sus primeros años en “Breaking Bad”

En su despedida, Bryan Cranston también destacó la determinación con la que Mitte enfrentó su carrera artística. El joven actor había nacido con parálisis cerebral, una condición que, según recordó su compañero, nunca le impidió afrontar las exigencias de las grabaciones.

Nunca permitió que esa dificultad fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación, señaló.

Además, evocó las experiencias que compartieron junto a Anna Gunn, quien interpretó a Skyler White, y recordó que ambos solían aconsejar al joven actor durante su adolescencia.

Cranston también resaltó su crecimiento profesional a lo largo de las cinco temporadas de la ficción. “Poco a poco lo vimos convertirse en un actor verdaderamente excelente”, escribió.

Fuera de los sets, Mitte aprovechó su reconocimiento para defender los derechos de las personas con discapacidad y promover una mayor inclusión en la industria del entretenimiento. Para su compañero, ese compromiso formaba parte del legado que dejó.

“Todo ese futuro y potencial que tenía por delante hacen que esta pérdida sea inmensa”, expresó.

El último contacto entre ambos y una despedida conmovedora

Uno de los pasajes más dolorosos de la carta estuvo relacionado con el último contacto que habían mantenido. Cranston reveló que habían intercambiado mensajes hacía apenas unas semanas y que estaban intentando coordinar un almuerzo para reencontrarse.

“Es especialmente devastador. ¿Por qué? Estuvimos chateando hace apenas unas semanas, viendo cuándo podíamos juntarnos a almorzar. No sé si ese almuerzo le habría cambiado el futuro”, escribió.

El actor expresó así la tristeza por los planes que habían quedado pendientes y por la posibilidad de volver a compartir un momento fuera del ámbito laboral.

En el cierre de su publicación, Bryan Cranston dejó en claro el cariño que sentía por su compañero, tanto durante la serie como después de que terminara.

“De lo que sí estoy seguro es de que lo amaba y disfruté muchísimo estar con él a lo largo de los años en la serie. También después de que los focos de Breaking Bad se apagaran. Te voy a extrañar, hijo”, concluyó.

Finalmente, el actor hizo un llamado a quienes estuvieran atravesando una crisis emocional para que buscaran ayuda y recordó que existen recursos de asistencia. Su mensaje se convirtió en una muestra del profundo impacto que la pérdida de RJ Mitte dejó en quienes compartieron su vida y su trabajo.