El Atlético de Madrid de los argentinos festejó ante Manchester United

El Colchonero se hizo fuerte en casa y se impuso 2-0 ante el conjunto inglés por la Champions League.

Hoy 18:17

Atlético de Madrid consiguió su primera victoria en la Champions League 2026/27 al derrotar por 2-0 al Manchester United, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase inicial, disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano. El equipo dirigido por Diego Simeone se impuso gracias a los goles de Pablo Barrios y Ademola Lookman.

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Con presencia argentina, el Colchonero logró recuperarse de la derrota sufrida en su debut ante Liverpool y sumó sus primeros tres puntos en la competencia europea. Por su parte, los Diablos Rojos no pudieron repetir la actuación de la primera jornada, cuando habían goleado por 4-0 al Sabah de Azerbaiyán.

El encuentro contó con la participación de Julián Álvarez y Cristian Romero en el conjunto español, mientras que Lisandro Martínez estuvo del lado del Manchester United, en un duelo con protagonismo de futbolistas argentinos.

Atlético de Madrid golpeó desde el primer minuto

El conjunto madrileño tuvo un comienzo ideal y rápidamente consiguió ponerse en ventaja. Apenas transcurrido un minuto de juego, Pablo Barrios convirtió el 1-0, sorprendiendo al equipo inglés y desatando el festejo de los hinchas locales.

Con el marcador a su favor, el equipo de Diego Simeone buscó aprovechar el impulso inicial para ampliar la diferencia y encaminar el partido ante un rival de jerarquía internacional.

Durante la primera mitad, el Atlético estuvo cerca de conseguir el segundo tanto por intermedio de Jhonny Cardoso, pero la conquista fue anulada tras la intervención del VAR.

La decisión mantuvo al Manchester United a un solo gol de distancia, aunque el conjunto inglés no logró capitalizar esa oportunidad para llegar al empate antes del descanso.

La expulsión de Yoro y el gol de Lookman sentenciaron el partido

En el complemento, el panorama se complicó todavía más para los dirigidos por el conjunto inglés. El defensor Leny Yoro fue expulsado, dejando al Manchester United con diez futbolistas en un momento decisivo del encuentro.

Atlético de Madrid aprovechó la superioridad numérica y, minutos después, encontró el segundo gol a través de Ademola Lookman, quien estableció el 2-0 definitivo.

Con la ventaja ampliada, el equipo español administró el resultado y evitó que los visitantes pudieran reaccionar, asegurando así una victoria importante frente a uno de los clubes históricos del fútbol europeo.

De esta manera, el Atlético de Madrid dejó atrás la caída por 2-1 frente a Liverpool en su presentación inicial y consiguió su primer festejo en esta edición de la Champions League.

Cuándo vuelven a jugar Atlético de Madrid y Manchester United

Luego de este triunfo, el conjunto de Diego Simeone buscará darle continuidad a su recuperación en la próxima jornada, cuando deba enfrentarse al Stuttgart, el 20 de octubre.

Por su parte, el Manchester United intentará recuperarse de su primera derrota en la competencia cuando se mida ante el Como, el 21 de octubre.

Con este resultado, Atlético de Madrid sumó tres puntos fundamentales para sus aspiraciones internacionales y recuperó confianza en una competencia donde cada encuentro resulta importante para avanzar a la siguiente instancia.