El Vaticano confirmó que le extirparon un tumor maligno del pulmón al papa León XIV

El parte médico confirmó que el Papa padece un adenocarcinoma pulmonar. La intervención se realizó en el Policlínico Gemelli de Roma, duró 90 minutos y concluyó sin complicaciones. El pontífice permanecerá internado alrededor de una semana mientras continúa su recuperación.

Hoy 17:23

El Vaticano confirmó que el papa León XIV, de 71 años, tiene un tumor maligno en el pulmón derecho, luego de que fuera sometido a una intervención quirúrgica en el Policlínico Gemelli de Roma, Italia. El parte médico posterior a la operación confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón.

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Durante la cirugía, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para garantizar la extracción completa de la lesión. Según el informe médico, el diagnóstico ya se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios y fue confirmado durante la intervención.

“Para garantizar una resección radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho”, indicó el parte médico difundido tras la operación.

La intervención se llevó a cabo mediante una técnica de cirugía asistida por video y estuvo a cargo de un equipo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del hospital Gemelli.

Cómo fue la operación del papa León XIV

De acuerdo con el informe médico, el pontífice permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, aunque la intervención propiamente dicha duró cerca de 90 minutos. La cirugía concluyó con éxito y no se registraron complicaciones.

Tras el procedimiento, León XIV despertó con normalidad y, luego de un breve período de observación, regresó a su habitación, ubicada en la décima planta del centro médico.

El Papa había ingresado al hospital durante el mediodía de este martes para someterse a la intervención programada. Su hospitalización se produjo después de que anunciara públicamente que debía operarse para retirar un nódulo pulmonar detectado durante controles médicos recientes.

El pasado domingo, durante el rezo del Ángelus, había explicado que la lesión estaba localizada y había sido detectada en una etapa temprana. En ese momento, señaló que los médicos consideraban apropiada la cirugía y que seguiría sus recomendaciones.

Qué se sabe sobre su recuperación

Tras la operación, el pontífice deberá permanecer internado alrededor de una semana, según las previsiones comunicadas antes de la intervención. Durante ese período, el equipo médico continuará controlando su evolución.

Los estudios posteriores sobre los ganglios linfáticos extraídos permitirán determinar si existen indicios de propagación de la enfermedad y si será necesario algún tratamiento complementario. Por el momento, no se difundieron detalles definitivos sobre esa evaluación.

La detección temprana de la lesión constituye un dato relevante para evaluar el pronóstico. Sin embargo, la evolución clínica y los resultados de los estudios adicionales serán determinantes para establecer los próximos pasos del tratamiento.

En paralelo, el Vaticano suspendió las audiencias y actividades públicas del Papa hasta el 20 de octubre, con el objetivo de facilitar su recuperación.

El viaje a Sudamérica previsto para noviembre

La situación médica de León XIV también genera atención por su agenda internacional. El pontífice tiene previsto realizar una gira por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

El viaje está sujeto a la evolución de su recuperación y a las indicaciones de los profesionales que lo asisten. Por el momento, el Vaticano no anunció cambios definitivos en esa planificación.

La operación representa el primer problema de salud de relevancia informado públicamente durante los 17 meses de pontificado de León XIV. Mientras continúa su recuperación en Roma, la atención está puesta en los resultados de los estudios posteriores a la cirugía y en los próximos partes médicos sobre su estado de salud.