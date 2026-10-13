La Legislatura Provincial expresó su preocupación por el impacto negativo de las políticas nacionales en los sectores de la discapacidad, universitario y laboral

La Cámara de Diputados de Santiago del Estero abordó el impacto de las medidas económicas nacionales y aprobó declaraciones de interés vinculadas con la educación, la salud, el trabajo, la cultura y el deporte.

Hoy 17:34

En el marco de la sesión ordinaria conducida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados manifestó su profunda preocupación institucional ante el impacto negativo que generan las medidas económicas del Gobierno Nacional sobre los distintos sectores de la sociedad argentina.

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Durante el debate en el recinto, el cuerpo legislativo advirtió sobre "la delicada coyuntura que atraviesan las universidades nacionales a causa de la restricción presupuestaria, así como el persistente incumplimiento de los marcos normativos destinados a garantizar la asistencia y protección integral de las personas con discapacidad".

Asimismo, los parlamentarios enfatizaron el constante incremento del endeudamiento familiar y la sostenida pérdida de puestos de trabajo, señalando a estas problemáticas como "una consecuencia directa del programa de ajuste macroeconómico ejecutado por la administración central".

MINUTO DE SILENCIO

En el plano institucional, la Cámara realizó un minuto de silencio y transmitió sus condolencias por el reciente fallecimiento de Alba Gloria “Beba” Luna y Ofelina Santucho, destacadas exdiputadas provinciales de valorada trayectoria en el ámbito legislativo.

DÍA DEL CANILLITA

La Cámara de Diputados declaró de interés las actividades a realizarse por el Día del Canillita (7/11) en reconocimiento a quienes desempeñan esta tradicional actividad vinculada a la distribución y venta de diarios, revistas y publicaciones.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA

Durante la jornada parlamentaria se dio aprobación al reconocimiento del Segundo Encuentro Jurisdiccional de Escuela Debate (05/10), la participación de la Escuela de Bellas Artes con el Proyecto EcoArcilla en la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología en Jujuy (20/10 al 23/10).

Se declaró de interés el evento La Semana de la Comunicación 2026 en la UCSE (19/10), la Primera Maratón Intercolegial Itinerante bajo el lema "Tu mente también necesita movimiento" (10/10) y el acto de entrega del León de Honor al docente rural santiagueño (15/10).

SALUD Y PREVENCIÓN

El cuerpo legislativo respaldó el proyecto de investigación sobre abordaje de la salud mental desarrollado en el CAPSdel Barrio Borges. Asimismo, se aprobó la declaración por el 50° Aniversario del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero (13/10), la Charla Abierta en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama en el CCB (15/10) y la jornada "Reiniciar: La Valentía de Comenzar Otra Vez" (30/10).

ANIVERSARIOS Y EFEMÉRIDES COMUNITARIAS

Se declaró de interés, las actividades por el 138° Aniversario de Taboada, en el Departamento San Martín (19/10), el 56º Aniversario de Colonia El Simbolar en el Departamento Robles (07/11) y la celebración del Día del Canillita (07/11).

TRABAJO Y DESARROLLO RURAL

Se aprobó la declaración de interés por el Día del Trabajador Rural en Argentina llevado a cabo en el Departamento Salavina (08/10), la conmemoración anual del Día Internacional de las Mujeres Rurales (15/10) y las jornadas específicas sobre la Mujer Trabajadora Rural a realizarse en la Secretaría de Trabajo (15/10).

CULTURA, ARTE Y TRADICIÓN

Se distinguió la realización de la 41º Edición del Festival Del Carbón en Brea Pozo (10/10), la participación de Rita Barraza Morán en la Muestra Colectiva de Arte Contemporáneo Latinoamericano en Turín, Italia (28/10 al 01/11), y los actos conmemorativos por el 20° Aniversario del Instituto de Danzas Orientales Zulaikha (31/10 y 01/11).

DEPORTES Y RECREACIÓN

La Cámara expresó su beneplácito por la 1° Fecha del Circuito NOA de Aguas Abiertas 2026-2027 denominado "Cruce 45" en el Dique Frontal de Termas de Río Hondo (11/10), conjuntamente con la realización de la 5ta edición del Ishiku Cross Country en honor a Montes y Ríos (25/10).

VISITA DE ALUMNOS Y DOCENTES DE LA UCSE

A su vez, la jornada contó con la asistencia de una delegación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UCSE, quienes presenciaron el desarrollo del plenario como parte de sus actividades de formación académica.