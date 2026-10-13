El Gobierno celebró la inflación de septiembre del 1,9%: “Es un buen número comparado con el lugar del que venimos”

El vocero presidencial Adrián Ravier destacó que el índice se mantuvo por debajo del 2% y aseguró que el objetivo de la gestión de Javier Milei es alcanzar una inflación anual de un dígito.

Hoy 17:51

El Gobierno nacional valoró este martes el dato de inflación de septiembre, que se ubicó en el 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El vocero presidencial, Adrián Ravier, consideró que el resultado representa un avance en el programa económico de la administración de Javier Milei.

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Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario destacó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) continúa por debajo del 2% mensual, aunque reconoció que el proceso de desaceleración puede atravesar fluctuaciones.

“El dato de hoy es de 1,9%. Que hoy estemos abajo del 2%, creo que es un buen número comparado del lugar del cual venimos”, expresó Ravier, al recordar que en diciembre de 2023 la inflación mensual había alcanzado el 25%.

El indicador de septiembre mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando había registrado un 1,7%. Además, la inflación acumulada durante los primeros nueve meses de 2026 llegó al 23,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,4%.

El Gobierno apunta a una inflación anual de un dígito

Ravier sostuvo que la política económica continuará enfocada en el control de la emisión y de los agregados monetarios, factores que el Ejecutivo considera fundamentales para reducir el ritmo de aumento de los precios.

“El presidente Milei dice que este es un fenómeno estrictamente monetario y, si controlamos los agregados monetarios, el IPC va a ir cediendo”, manifestó.

En ese sentido, señaló que la meta oficial es alcanzar una inflación anual de un solo dígito, aunque advirtió que el recorrido hacia ese objetivo podría verse afectado por factores estacionales y acontecimientos económicos nacionales e internacionales.

El vocero también reconoció que algunos sectores de la población perciben dificultades para recuperar su poder adquisitivo. Sin embargo, consideró que una reducción sostenida de la inflación, acompañada por incrementos salariales superiores al avance de los precios, permitiría mejorar los ingresos reales.

Las proyecciones económicas y el impacto del contexto internacional

Durante su exposición, Ravier también se refirió a las perspectivas de crecimiento de la economía argentina y a la reciente revisión de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que redujo al 2,1% su proyección de expansión para 2026.

El funcionario atribuyó parte de las dificultades económicas a factores externos, entre ellos el conflicto en Medio Oriente, las variaciones en el precio internacional del petróleo y las tasas de interés de Estados Unidos.

Pese a este escenario, aseguró que el Gobierno mantiene expectativas de crecimiento económico para el cierre del año, aunque reconoció que la expansión podría ser inferior a la prevista inicialmente.

La defensa de las reservas del Banco Central

En otro tramo de la conferencia, el vocero defendió las operaciones de cobertura realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre sus reservas de oro.

Según explicó, el incremento del precio internacional del metal generó una ganancia de USD 3.500 millones, mientras que las operaciones de cobertura representaron un costo de USD 1.000 millones. De acuerdo con los cálculos presentados por el funcionario, el resultado neto fue positivo en USD 2.500 millones.

Finalmente, Ravier cuestionó las iniciativas legislativas impulsadas por sectores de la oposición que, según su interpretación, podrían comprometer el equilibrio fiscal. En ese contexto, defendió la continuidad del programa económico y aseguró que el Ejecutivo buscará preservar las condiciones necesarias para sostener el proceso de estabilización.