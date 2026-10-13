Investigadora de la UNSE participa en un estudio internacional sobre políticas de salud en Brasil y Rusia

La Dra. Laurencia Silveti, fue convocada para participar en un proyecto de cooperación científica internacional impulsado por el Ministerio de Salud de la Federación Rusa.

Hoy 18:17

La docente e investigadora de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Dra. Laurencia Silveti, fue convocada para participar en un proyecto de cooperación científica internacional impulsado por el Ministerio de Salud de la Federación Rusa. La iniciativa busca analizar comparativamente las políticas de atención primaria de la salud de Brasil y Rusia, con la posibilidad de incorporar también la experiencia argentina.

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La convocatoria se vincula con su participación en el equipo de investigación ObservaBIRCS-FIOCRUZ, que estudia los sistemas de salud de los países del bloque desde distintas perspectivas. El equipo es dirigido por la Dra. Adelyne Mendes Pereira, en la Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), perteneciente a la Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), una institución de referencia en salud pública en América Latina. Actualmente, Silveti desarrolla allí una beca posdoctoral.

Según explicó la Dra. Silveti, la primera reunión virtual se realizó con representantes del Ministerio de Salud ruso, que marcó el inicio del trabajo conjunto para estudiar las estrategias de implementación de políticas de atención primaria, sus principales desafíos y las reformas necesarias para ampliar el acceso a los servicios de salud.

“En esta primera fase, vamos a trabajar en el análisis comparativo de políticas federales de atención primaria de la salud, principalmente en Brasil y Rusia. También estamos evaluando la posibilidad de incorporar a Argentina, para observar cuáles son las estrategias que desarrolla cada país y los desafíos que enfrentan”, señaló.

En etapas posteriores, el estudio prevé profundizar en la comparación de programas orientados a garantizar la presencia de profesionales de la salud en localidades rurales, regiones periféricas y territorios con dificultades de acceso a los servicios médicos.

Entre las experiencias que se analizarán se encuentran Más Médicos, de Brasil; Zemsky Doctor, de Rusia; y Médicos Comunitarios, implementado en Argentina. Estas iniciativas permitirán examinar distintas estrategias para ampliar la cobertura sanitaria y responder a las necesidades de poblaciones que enfrentan mayores barreras de acceso.

“Son programas con objetivos muy similares, que buscan lograr que la atención médica llegue a lugares que no son centrales, especialmente a las zonas rurales y periféricas”, explicó Silveti.

A partir de este análisis comparativo, el equipo buscará identificar estrategias, resultados y dificultades que contribuyan al diseño y al fortalecimiento de políticas públicas de salud, con especial atención a las experiencias y necesidades de los países del Sur Global.

Investigación y cooperación

La participación de Silveti en esta iniciativa se enmarca en su trabajo en la Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), perteneciente a Fiocruz, en Brasil.

La docente fue seleccionada para desarrollar una Beca de Posdoctorado Junior durante el período 2026-2027, bajo la supervisión de la Dra. Adelyne Mendes Pereira, en el Departamento de Administración y Planificación en Salud de la ENSP.

Su investigación forma parte del proyecto “Sistemas de salud y desigualdades en el Sur Global: un análisis comparado de los países del BRICS”, que estudia las políticas sanitarias de los países que integran ese espacio de cooperación internacional.

En particular, su trabajo aborda la gobernanza participativa de los sistemas de salud de Brasil, India y Sudáfrica, con énfasis en las capacidades estatales, la participación social y las respuestas frente a las desigualdades sanitarias y los desafíos vinculados con la sostenibilidad de las políticas de salud en contextos específicos del Sur Global.

Silveti destacó que estas investigaciones buscan contribuir a fortalecer la autonomía de los países del Sur Global en materia de salud pública y promover una mayor cooperación entre ellos. En ese sentido, señaló que uno de los horizontes de este trabajo es aportar conocimientos y herramientas para construir sistemas de salud más sólidos, universales y equitativos, a partir del intercambio de experiencias y del análisis de modelos como el de Brasil, cuyo Sistema Único de Saúde (SUS) constituye una referencia en materia de cobertura universal y acceso a la atención sanitaria.

“Lo que intentamos es generar datos estratégicos para impulsar la cooperación Sur-Sur y avanzar hacia una mayor soberanía sanitaria. Esto significa que nuestros países puedan decidir sus prioridades de investigación, desarrollar tecnologías diversas, mejorar el acceso a personal, servicios y medicamentos y fortalecer sus sistemas de salud sin depender exclusivamente de las prioridades definidas por el Norte Global”, explicó.

En esa línea, señaló que las experiencias de países como Brasil, Sudáfrica e India ofrecen perspectivas relevantes para repensar las políticas sanitarias de la region, en términos de participación social y sostenibilidad de las políticas sanitarias. “Mucho de lo que aprendemos en estos espacios es importante para repensar nuestros sistemas de salud en Argentina”, sostuvo.

Vínculos internacionales

La participación de Silveti en este proyecto da continuidad a los vínculos académicos y científicos que comenzó a construir durante su estancia doctoral en Brasil, realizada en 2025 a través de la beca Move la América.

Su actual trabajo en Fiocruz comprende actividades de investigación, análisis comparativo, seminarios científicos y producción acadêmica con experiencias docetes de posgrado, además de su participación en redes de cooperación internacional.

Para la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, esta participación representa una oportunidad para fortalecer la presencia de sus investigadores/as en redes científicas internacionales y, al mismo tiempo, contribuir a una discusión fundamental: cómo construir sistemas de salud más universales, equitativos y capaces de responder a las necesidades de sus poblaciones. En un contexto de profundas desigualdades sanitarias, el intercambio entre países del Sur Global permite cuestionar los modelos dominantes, recuperar experiencias propias y generar conocimientos orientados a fortalecer la salud como un derecho, por encima de las lógicas que la reducen a una mercancía.

Asimismo, el trabajo conjunto abre nuevas posibilidades para poner en diálogo las experiencias de distintos países y recuperar conocimientos que contribuyan a pensar respuestas para la realidad argentina, especialmente en ámbitos prioritarios como la atención primaria y el acceso equitativo a los servicios sanitarios.