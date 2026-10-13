Lautaro Martínez marcó un doblete, pero Inter sufrió un duro golpe ante Brujas en la Champions League

El conjunto italiano cayó por 4-3 en el Giuseppe Meazza, pese a los dos goles del delantero argentino. Nicoló Tresoldi fue la gran figura del equipo belga con un hat-trick.

Hoy 18:26

Inter de Milán sufrió una dura derrota este martes en la Champions League 2026/27 al caer por 4-3 ante Brujas, en un partidazo disputado en el estadio Giuseppe Meazza, por la segunda fecha de la fase de liga. A pesar de una destacada actuación de Lautaro Martínez, quien convirtió dos goles, el conjunto italiano no pudo evitar la caída frente al equipo belga.

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La gran figura del encuentro fue Nicoló Tresoldi, delantero de Brujas que tuvo una noche inolvidable al marcar tres goles y convertirse en el principal protagonista de una victoria histórica para el conjunto visitante.

El cuarto tanto del equipo belga fue obra de Romeo Vermant, mientras que Ange-Yoan Bonny completó los tres goles del Inter con un descuento sobre el final del encuentro.

Lautaro Martínez marcó por duplicado, pero no alcanzó

El capitán del conjunto italiano, Lautaro Martínez, volvió a demostrar su capacidad goleadora en una de las competencias más exigentes del fútbol europeo.

El delantero argentino convirtió dos de los tres tantos del Inter y fue uno de los principales protagonistas de un partido cargado de emociones, aunque sus conquistas no fueron suficientes para evitar la derrota.

El equipo italiano tuvo dificultades para contener los ataques del conjunto belga, que aprovechó sus oportunidades y encontró en Tresoldi a su principal carta ofensiva.

Sobre el cierre del encuentro, Ange-Yoan Bonny consiguió descontar para establecer el 4-3 definitivo, pero el Inter no logró llegar a la igualdad y terminó quedándose con las manos vacías frente a su público.

Quién es Nicoló Tresoldi, la figura que amargó al Inter

El gran nombre de la jornada fue Nicoló Tresoldi, el joven delantero del Brujas que convirtió un hat-trick en el Giuseppe Meazza y encabezó la sorpresiva victoria del conjunto belga.

El atacante, que representa a Alemania a nivel juvenil, también genera interés por su vínculo con el fútbol argentino, ya que busca la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección Argentina.

Su actuación ante uno de los equipos más importantes de Italia lo convirtió en el gran protagonista de una jornada de Champions League marcada por los goles y las sorpresas.

Inter sigue sin ganar en la Champions League

Con esta derrota, Inter de Milán acumuló su segunda caída consecutiva en la fase de liga de la Champions League 2026/27, luego de haber perdido por 2-1 ante Real Madrid en su presentación inicial.

El conjunto italiano continúa sin sumar puntos después de dos jornadas y deberá recuperarse en sus próximos compromisos para mejorar su situación en la clasificación.

Por su parte, Brujas consiguió una victoria de enorme importancia como visitante, con una actuación sobresaliente de Tresoldi y una gran efectividad ofensiva.

La noche dejó sensaciones opuestas: mientras Lautaro Martínez se destacó con un doblete que no alcanzó para rescatar al Inter, Nicoló Tresoldi se llevó todos los aplausos con tres goles que sellaron un resultado inolvidable para el conjunto belga.