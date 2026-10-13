El Dr. llugdar explicó mecanismos procesales y competencias del STJ a estudiantes de abogacía

El vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia les dio la bienvenido a alumnos de primer año de la carrera de Derecho, de la Universidad Católica de Santiago del Estero.

Hoy 18:29

En la oportunidad, remarcó que “Argentina, siendo un país federal, tiene provincias autónomas que organizan su régimen propio de gobierno, de legislatura y judicial y existen dos competencias en materia judicial. Una Justicia Federal, que es de excepción, porque los casos comunes no van a la Justicia Federal, salvo lo que se llama la competencia federal”.

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Más adelante, dijo: “¿Por qué hay un Juzgado Federal aquí que tiene competencia múltiples? ¿Por qué hay un tribunal de Juicio Oral en lo Federal?. Cuando es competente un tribunal de juicio oral federal aquí en Santiago del Estero y cuando es competente un tribunal ordinario?. Me atrevo a decir que el 85% de los casos penales, que se rigen por el Código Penal, se tramitan ante la Justicia ordinaria, con un Código de Procesal diferente, que lo dicta la legislatura de Santiago del Estero”.

Siguiendo esa línea de pensamiento, el magistrado explicó además del proceso penal, los procesos civil, laboral y contencioso administrativo, así como otros trámites procesales.

En cuanto a la organización del Poder Judicial, explicó el magistrado que “en el Poder Judicial tenemos cinco jurisdicciones: Banda, Frías, Añatuya, Monte Quemado y Termas de Río Hondo. Es porque la provincia es muy grande y los jueces tienen que tener inmediación, es decir, tiene un mejor margen de apreciación cuando se encuentran más cerca del lugar del hecho”.

Por otra parte, el catedrático precisó “que el Superior Tribunal no sólo tiene una función jurisdiccional, de dictar sentencia, sino también administrativa, porque el STJ es una de las cabezas del Poder de la Provincia y también tiene la cuestión disciplinaria con los empleados”.

En ese sentido, acotó que “el Poder Judicial, tiene una función más, que lo atribuye la ley, que es el control de los protocolos de escribanos y tiene competencia electoral en la provincia”.

Para concluir, el Dr. Llugdar enfatizó que “por suerte somos federales, aunque nos cuesta a veces hacer respetar los principios federales, porque hasta la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene tendencias unitarias en sus fallos y que todo se maneje desde la Nación. Los constituyentes, desde 1853, no han querido eso y como santiagueños siempre tienen que defender el federalismo, porque cuando nos quieren manejar de afuera del país, perdemos la soberanía”.

Fueron dos las comisiones que esta mañana visitaron el Palacio de Tribunales, que comenzó en el Salón de Usos Múltiples. Allí, la Dra. Lorna Luna Hernández, jueza en lo Civil y Comercial de Novena Nominación y docente de la casa de altos estudios, dio la bienvenida a los alumnos.

Fue el momento en que la magistrada destacó el rol del profesional del Derecho en el ámbito tribunalicio, la responsabilidad que conlleva defender los intereses de los ciudadanos y la de administrar justicia. Asimismo, los instó a no sentirse desplazados o reemplazados por la tecnología, sino que ésta debe estar al servicio del letrado.

Seguidamente, los estudiantes de Derecho iniciaron el recorrido por organismos jurisdiccionales y administrativos de la institución, acompañados por personal del Área de Ceremonial y Protocolo y del Centro Único de Capacitación del Poder Judicial.