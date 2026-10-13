Se conoció el nombre de la mujer que quedó en el centro de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La ruptura, anunciada a menos de un mes de su casamiento, sumó un nuevo capítulo tras conocerse detalles de un supuesto episodio en el estudio de grabación del cantante.

Hoy 18:42

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. A menos de un mes de haberse casado, la pareja puso fin a una relación de seis años y, en las últimas horas, surgió el nombre de Mariana Marx, una escritora que quedó en el centro de las versiones sobre los motivos de la ruptura.

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La información se conoció en Intrusos, el ciclo de América TV, donde distintos periodistas aportaron detalles sobre un supuesto episodio ocurrido en el estudio de grabación del cantante. Según los relatos difundidos en el programa, la mujer habría mantenido un vínculo de amistad con la familia Ortega y habría acudido al lugar para realizar un trabajo.

Fue Paula Varela quien relató que, de acuerdo con la versión que recibió, Prandi se habría presentado en el estudio y habría protagonizado una fuerte escena al sospechar que algo extraño estaba ocurriendo. La panelista reprodujo el supuesto reclamo de la modelo: “Hace tus cuentitos que te quiero escuchar. Acá hay olor a algo raro, ¿qué está pasando, Emanuel?”.

Sin embargo, se trata de una reconstrucción difundida en televisión y no de un episodio confirmado públicamente por sus protagonistas.

Quién es Mariana Marx, la escritora que quedó en el centro de las versiones

La identidad de la mujer fue revelada por el periodista Camilo García, quien señaló que se trataría de Mariana Marx, escritora y autora de libros como Nuestra sangre nazi y La risa más triste.

En el mismo ciclo televisivo, Daniel Ambrosino aportó otra versión sobre la mujer y sostuvo que viviría con Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega, en el barrio porteño de Barrio Parque. Sin embargo, ese dato no pudo corroborarse de manera independiente y difiere de la información biográfica publicada por la editorial Planeta, que señala que Marx vive en Vicenza, Italia, desde 2024.

Hasta el momento, la identificación de Marx no constituye una confirmación de que haya mantenido una relación sentimental con el cantante ni de que haya sido la causa de la separación.

Qué contó Yanina Latorre sobre la separación

La conductora y periodista Yanina Latorre también se refirió a la ruptura y aseguró que la pareja habría atravesado una crisis anterior a su casamiento.

“Tengo el cuento completo de la separación. Que es la segunda, hace poco tuvieron una crisis, Emanuel y Julieta se separaron por celos de ella. Incluso, a él le presentaron una chica, que no prosperó. Y volvió con Julieta”, afirmó.

Latorre también recordó que anteriormente había expresado sus dudas sobre la relación y cuestionó la rapidez con la que ambos decidieron casarse, pese a los conflictos que, según su versión, venían atravesando.

Además, señaló que existen interpretaciones diferentes sobre los motivos de la ruptura según las personas consultadas. “Si hablás con el entorno de él, ella es tóxica y exagera situaciones”, sostuvo la periodista al describir la mirada que, según dijo, tendrían allegados al cantante.

Por otro lado, la panelista expuso la versión que atribuyó a la modelo: “En cambio Julieta sostiene que él le habría sido infiel”.

De esta manera, la supuesta infidelidad quedó incorporada a las versiones que circulan sobre la separación. Sin embargo, las declaraciones de Latorre no constituyen una confirmación independiente de que haya existido una relación extramatrimonial.

La ruptura, a menos de un mes del casamiento

La separación se conoció el lunes 12 de octubre, cuando Julieta Prandi anunció en sus redes sociales que había decidido poner fin a su relación con el músico. La noticia sorprendió debido a que ambos se habían casado por civil el 15 de septiembre, en San Isidro, después de seis años juntos.

En su comunicado, la modelo expresó que había decidido “dar un paso al costado” y dejó una frase que alimentó las especulaciones: “Cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”.

Prandi también manifestó que prefería comunicar la separación para evitar que circularan hipótesis que, según advirtió, posiblemente no coincidieran con la verdad. Además, pidió que se respetara su decisión de no brindar más detalles sobre el asunto.

Por ahora, ni Julieta Prandi ni Emanuel Ortega confirmaron públicamente que haya existido una infidelidad ni explicaron en detalle los motivos de la ruptura. Mientras continúan las repercusiones, las versiones difundidas en los programas de espectáculos mantienen el tema en el centro de la atención mediática.