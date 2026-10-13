El Banco Central compró USD 291 millones y alcanzó su mayor adquisición de dólares desde julio

La entidad monetaria superó los USD 15.200 millones acumulados en lo que va de 2026. Las reservas internacionales se acercaron a los USD 50.000 millones, mientras que el dólar oficial registró una nueva caída.

Hoy 18:44

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este martes una compra de USD 291 millones, la operación diaria más importante desde fines de julio. Con este resultado, la autoridad monetaria aceleró la incorporación de divisas y alcanzó un acumulado de USD 15.200 millones durante 2026.

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La entidad que preside Santiago Bausili continúa con su estrategia de fortalecimiento de las reservas internacionales, en el marco de la cuarta etapa del programa monetario. Las compras realizadas desde enero ya superaron el objetivo anual de USD 10.000 millones contemplado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con la operación de este martes, el organismo sumó USD 632 millones en octubre, superando los USD 473 millones adquiridos durante septiembre, que había sido el mes con menor volumen de compras de todo el año.

En paralelo, las reservas internacionales brutas aumentaron USD 138 millones durante la jornada y finalizaron en USD 49.839 millones, cada vez más cerca de alcanzar la barrera de los USD 50.000 millones.

El Banco Central aceleró las compras de dólares en octubre

La incorporación de divisas durante las últimas jornadas marcó una recuperación frente al ritmo registrado en los meses anteriores.

En septiembre, el Banco Central había comprado USD 473 millones, por debajo de los USD 768 millones de agosto y de los USD 2.162 millones de julio. Durante abril y mayo se habían registrado algunos de los mayores niveles de compras, con USD 2.769 millones y USD 2.596 millones, respectivamente.

Desde la consultora Cohen Aliados Financieros explicaron que la aceleración de las adquisiciones coincide con un escenario de mayor tranquilidad en el mercado cambiario.

Los especialistas advirtieron que la continuidad de este proceso dependerá de la oferta de divisas proveniente de sectores como energía, minería y colocaciones de deuda de empresas y provincias, especialmente en un período sin el aporte de la cosecha gruesa.

El dólar oficial volvió a bajar y cerró en $1.512,50

Mientras el Banco Central incrementó sus compras, el mercado cambiario registró una nueva caída en la cotización del dólar mayorista.

La divisa estadounidense retrocedió $4,50, equivalente al 0,3%, y finalizó la jornada en $1.512,50, su valor más bajo desde el 17 de septiembre.

En tanto, el dólar minorista del Banco Nación se mantuvo en $1.535 para la venta, mientras que el dólar blue aumentó $10 y cerró en $1.550.

Por otra parte, el límite superior de las bandas cambiarias establecido por el Banco Central se ubicó en $1.933,02, por lo que la cotización mayorista quedó un 27,8% por debajo de ese techo.

Las expectativas del mercado sobre las reservas

La aceleración en la compra de dólares generó expectativas entre los operadores financieros, aunque los especialistas también señalaron algunos desafíos para los próximos meses.

El economista Gustavo Ber, del Estudio Ber, sostuvo que uno de los principales interrogantes está relacionado con el destino de los pesos emitidos por el Banco Central para adquirir divisas y con la evolución de la demanda de dinero.

Por su parte, los analistas de Puente destacaron que el organismo logró mantener las compras de reservas y contener el tipo de cambio, pese a que la demanda privada de dólares continúa elevada.

De esta manera, el Banco Central cerró una nueva jornada con saldo comprador, consolidando la acumulación de divisas durante 2026, mientras el mercado sigue de cerca la evolución del dólar, las reservas internacionales y sus efectos sobre la economía argentina.