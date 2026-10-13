Flávio Bolsonaro visitó a su padre en prisión domiciliaria y aseguró que está “muy feliz”

A 12 días del balotaje presidencial en Brasil, el candidato de derecha se reencontró con Jair Bolsonaro después de más de tres meses sin poder visitarlo. El expresidente cumple una condena de 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado.

Hoy 19:08

El senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro visitó este martes a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia tras ser condenado por su participación en un intento de golpe de Estado. Después del encuentro, aseguró que su padre está “muy feliz” con los resultados de la primera vuelta electoral y mantiene expectativas de cara al balotaje del próximo 25 de octubre.

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La visita fue autorizada el lunes por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, luego de más de tres meses de restricciones que impedían al senador encontrarse personalmente con su padre.

Al retirarse de la residencia, Flávio contó que el exmandatario se encontraba de buen humor y satisfecho con el desempeño electoral de su espacio político. “Está muy feliz de haber sido escuchado por la mayoría del pueblo brasileño”, afirmó ante los periodistas.

También sostuvo que su padre “está satisfecho con el trabajo que se viene realizando y tiene la esperanza de que Brasil va a cambiar”. El encuentro duró menos de una hora y se produjo en un momento decisivo para la campaña electoral.

Por qué Flávio Bolsonaro tenía prohibido visitar a su padre

La última vez que Flávio había intentado acercarse a su padre antes de esta autorización fue en medio de las restricciones judiciales impuestas en julio. La prohibición se produjo después de que el senador difundiera públicamente una carta de respaldo de Jair Bolsonaro a su candidatura durante una transmisión en YouTube.

El juez Alexandre de Moraes consideró que esa conducta vulneraba las condiciones impuestas al expresidente, que tenía limitaciones para expresarse en redes sociales, incluso mediante terceros.

Al autorizar el nuevo encuentro, el magistrado estableció que la visita no debía tener fines políticos ni electorales, debido a la proximidad de la segunda vuelta presidencial.

Jair Bolsonaro, de 71 años, cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por su participación en una trama para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva después de las elecciones de 2022. Actualmente permanece bajo arresto domiciliario por motivos de salud.

La disputa entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva

La visita se produjo en plena recta final de la campaña presidencial. El próximo 25 de octubre, Flávio Bolsonaro se enfrentará en el balotaje al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, después de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta.

En los comicios del 4 de octubre, Flávio obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula. La diferencia dejó planteado un escenario de fuerte polarización política y una segunda vuelta que definirá quién gobernará Brasil durante el próximo período presidencial.

El senador logró posicionarse como principal representante del bolsonarismo luego de que su padre quedara fuera de la contienda electoral por su situación judicial. La figura del expresidente continúa siendo central para su campaña y para el espacio de derecha que busca regresar al poder.

Entre las propuestas de Flávio se encuentra impulsar medidas para favorecer a su padre y a otros condenados por los hechos relacionados con el intento de golpe de Estado y los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

La condena de Jair Bolsonaro, en el centro del debate

Jair Bolsonaro fue condenado por su participación en una conspiración destinada a impedir la continuidad institucional tras su derrota electoral frente a Lula en 2022. La causa judicial determinó que existió un plan para desconocer el resultado de las elecciones y evitar la asunción del presidente electo.

Desde entonces, el exmandatario se convirtió en una figura central del debate político brasileño. Sus seguidores consideran que la condena fue injusta, mientras que sus críticos la presentan como una respuesta institucional frente a los intentos de quebrantar el orden democrático.

Flávio prometió buscar mecanismos para beneficiar a su padre si llega a la Presidencia, una propuesta que podría abrir un nuevo conflicto entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia.

A menos de dos semanas del balotaje, el encuentro entre ambos volvió a poner en primer plano el peso político de Jair Bolsonaro y la estrategia de su hijo para conquistar los votos necesarios para derrotar a Lula. El resultado de la segunda vuelta definirá el futuro de Brasil y el alcance que tendrá el bolsonarismo en la política nacional.