"Seguimos domando": Milei celebró el dato de inflación de septiembre pese a que aumentó al 1,9%

El Presidente festejó en sus redes sociales el índice difundido por el INDEC, aunque los precios registraron una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto. Los mayores aumentos se dieron en vivienda, educación y comunicación.

Hoy 19:14

El presidente Javier Milei celebró este martes el dato de inflación de septiembre, que se ubicó en el 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin embargo, el indicador mostró una aceleración respecto de agosto, cuando había registrado un incremento del 1,7%.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el mandatario compartió una fotografía en la que se mostró eufórico y acompañó la publicación con una frase: “Seguimos domando a la inflación”.

El festejo presidencial se produjo pese a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0,2 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, interrumpiendo la desaceleración registrada en agosto.

De esta manera, la inflación volvió a acercarse al 2% mensual, mientras que el acumulado durante los primeros nueve meses de 2026 alcanzó el 23,6% y la variación interanual se ubicó en el 33,4%.

La inflación volvió a acelerarse en septiembre

Los datos oficiales reflejaron que la evolución de los precios mantuvo un comportamiento irregular durante los últimos meses.

En julio, la inflación había alcanzado el 2,1%, mientras que en agosto descendió al 1,7%, el registro más bajo de 2026. Sin embargo, durante septiembre volvió a aumentar hasta ubicarse en el 1,9%.

Por su parte, el valor mensual más elevado del año se produjo en marzo, cuando el índice llegó al 3,4%.

Aunque el Gobierno nacional sostiene que la inflación mantiene una tendencia descendente en comparación con los niveles registrados al inicio de la gestión, el último informe del INDEC evidenció un nuevo incremento en el ritmo mensual de los precios.

¿Cuáles fueron los rubros que más aumentaron?

De acuerdo con el relevamiento del INDEC, la división que registró el mayor incremento durante septiembre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 3,1%.

En segundo lugar se ubicó Educación, con un aumento del 3%, seguida por Comunicación (2,5%) y Salud (2,4%).

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los rubros de mayor incidencia en el presupuesto de las familias, registró un incremento del 2%, también por encima del promedio general.

En línea con el índice mensual quedaron Bienes y servicios varios y Recreación y cultura, ambos con aumentos del 1,9%.

Entre los sectores que presentaron variaciones menores se encontraron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,6%), Transporte (1,5%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%).

Finalmente, Restaurantes y hoteles fue la división con el menor incremento, al registrar una variación del 1,1%.

Así, mientras Javier Milei destacó públicamente el resultado y reafirmó su postura sobre la evolución de los precios, las cifras oficiales mostraron que la inflación de septiembre volvió a acelerarse, aunque permaneció por debajo del 2% mensual.