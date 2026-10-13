Diego Masaragian fue designado como nuevo secretario nacional de Discapacidad

El funcionario reemplazará a Pablo Di Liscia, quien debió dejar sus funciones tras sufrir un accidente. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Salud y apunta a garantizar la continuidad de la gestión.

Hoy 19:20

El Gobierno nacional designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Pablo Di Liscia, quien sufrió un accidente que le impidió continuar al frente del área. La decisión fue comunicada este martes por el Ministerio de Salud de la Nación.

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A través de un comunicado oficial, la cartera sanitaria explicó que el nombramiento busca garantizar la continuidad de la gestión y avanzar con las medidas de reorganización que ya se encontraban en marcha. Además, expresó sus deseos de una pronta recuperación para el funcionario saliente.

“La prioridad es fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorías para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad”, señalaron desde el Ministerio.

La designación se conoció después de que, durante las primeras horas de la jornada, el área quedara bajo la conducción interina de Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa de la cartera sanitaria. Esa disposición había sido adoptada para garantizar el funcionamiento del organismo mientras durara el impedimento temporal de Di Liscia.

Quién es Diego Masaragian

Antes de asumir su nueva responsabilidad, Diego Masaragian se desempeñaba como administrador nacional de Establecimientos de Salud, cargo para el que había sido designado en julio de 2025.

Desde esa función tenía a su cargo la gestión integral de los establecimientos hospitalarios nacionales que dependen del organismo, entre ellos los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS).

Previamente, había ocupado el cargo de director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud.

De acuerdo con la información oficial, su experiencia en la administración hospitalaria y en la gestión de servicios asistenciales fue uno de los antecedentes considerados para asumir la conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Las prioridades de la nueva gestión

Con la llegada de Masaragian, el Gobierno busca profundizar los controles administrativos y las auditorías vinculadas con los recursos destinados al área. El objetivo declarado es mejorar la eficiencia en la utilización de los fondos públicos y garantizar que las prestaciones lleguen a las personas que las necesitan.

La nueva conducción también deberá continuar con las políticas de reorganización de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en un contexto de debate sobre las pensiones por invalidez laboral, los mecanismos de control y el acceso a los servicios y apoyos para las personas con discapacidad.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud agradeció a Masaragian por su gestión al frente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud y le deseó éxito en esta nueva etapa.