River no pudo con Sarmiento y se tuvo que conformar con un empate en Junín

El Millonario igualó 1-1 con el Verde y dejó pasar la chance de meterse en zona de clasificación.

Hoy 21:23

River Plate empató 1-1 frente a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón, por el encuentro pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio comenzó perdiendo y logró reaccionar en el segundo tiempo gracias a un gol de Gonzalo Montiel, aunque el resultado no le alcanzó para meterse en zona de playoffs.

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Con esta igualdad, el Millonario sigue afuera de los puestos de clasificación a los playoffs y se mantiene en zona de acceso a la Copa Sudamericana 2027 a través de la Tabla Anual.

Por su parte, Sarmiento sumó un punto importante que le permitió ubicarse en el cuarto puesto de la Zona B con 20 unidades, a solo dos de los líderes Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors.

Sarmiento golpeó primero y complicó a River

El conjunto local consiguió ponerse en ventaja rápidamente. A los 14 minutos del primer tiempo, una jugada que comenzó con un lateral en campo rival terminó con una aparición decisiva de Julián Mavilla por el sector derecho.

Tras el desborde, llegó un centro que Julián Contrera aprovechó para empujar la pelota al fondo de la red y establecer el 1-0 para Sarmiento.

A partir de ese momento, ambos equipos intentaron generar situaciones de peligro, pero ninguno consiguió modificar el marcador antes del descanso.

El Verde se fue al entretiempo con la ventaja, mientras que River necesitaba mejorar su funcionamiento ofensivo para evitar una nueva derrota.

Montiel apareció en el segundo tiempo y rescató un punto para River

En el complemento, River mostró una versión más agresiva y comenzó a generar mayores oportunidades a partir de la movilidad y el desequilibrio de Thiago Almada y Ángel Correa.

A ellos se sumaron las constantes proyecciones de Gonzalo Montiel, quien se convirtió en uno de los principales protagonistas del conjunto visitante.

El lateral llegó a convertir en dos oportunidades, aunque uno de sus goles fue anulado por una mano previa de Fausto Vera, cuando faltaba aproximadamente media hora para el final.

Sin embargo, Montiel tuvo su revancha a los 70 minutos. Tras recibir una asistencia de Thiago Almada, el defensor definió ante la salida del arquero Ayala y estableció el 1-1 definitivo.

Pese a la reacción del Millonario, el marcador no volvió a modificarse y ambos equipos terminaron repartiendo puntos en Junín.

Cuándo vuelven a jugar River y Sarmiento

Luego de este empate, River Plate tendrá una nueva oportunidad de sumar de a tres el próximo domingo, cuando visite a Belgrano de Córdoba, desde las 20.15, en otro compromiso importante por el Torneo Clausura 2026.

En tanto, Sarmiento de Junín volverá a presentarse como local el lunes, a partir de las 19, cuando reciba a Barracas Central.

Con el campeonato entrando en una etapa decisiva, River necesita volver al triunfo para meterse entre los clasificados a los playoffs, mientras que Sarmiento buscará consolidarse en los primeros puestos de la Zona B.