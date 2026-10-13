River visita a Sarmiento en Junín buscando otro triunfo clave para sus aspiraciones

El Millonario irá este miércoles por su segunda victoria consecutiva para acercarse a los puestos de playoffs y a la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

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River Plate visitará esta tarde desde las 19, a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón, por el partido postergado de la 11ª fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio buscará conseguir una nueva victoria para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs y mejorar su posición en la tabla anual.

El Millonario llega con el impulso de haber derrotado por 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental y necesita darle continuidad a ese resultado para mantenerse en la pelea por sus objetivos. Actualmente ocupa el noveno puesto de la Zona B con 16 puntos, aunque cuenta con un partido menos que sus principales competidores.

Una victoria en Junín le permitiría al conjunto de Núñez alcanzar las 19 unidades y meterse nuevamente en la discusión por los lugares de clasificación, además de recortar distancias en la tabla anual, donde busca acercarse a los puestos que otorgan boletos para la Copa Libertadores 2027.

Las dudas de Ponzio

De cara al compromiso frente al Verde, Leonardo Ponzio mantendría gran parte de la estructura que utilizó en el último encuentro, aunque analiza algunas modificaciones en el mediocampo y en la generación de juego.

Una de las principales novedades sería el regreso de Thiago Almada, quien se recuperó de un desgarro y podría volver a la titularidad en reemplazo del juvenil Lautaro Pereyra.

La otra incógnita pasa por Aníbal Moreno y Fausto Vera, quienes disputan un lugar en el centro del campo. El entrenador deberá decidir si mantiene al futbolista que viene jugando o apuesta por el regreso de Moreno.

En el arco continuaría Santiago Beltrán, mientras que la defensa estaría integrada por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, autor del gol del triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto.

En ofensiva, Ángel Correa y Sebastián Driussi aparecen como las principales referencias de ataque, con el objetivo de aprovechar las oportunidades y sostener la recuperación futbolística del equipo.

Cómo llega Sarmiento

Por su parte, Sarmiento de Junín atraviesa un presente competitivo y buscará aprovechar su localía para conseguir un triunfo importante frente a uno de los grandes del fútbol argentino.

El equipo dirigido por Facundo Sava viene de superar a Aldosivi, resultado que le permitió volver a sumar de a tres después de dos presentaciones sin victorias.

El Verde suma 19 puntos en la Zona B y, si consigue imponerse ante River, alcanzará las 22 unidades, igualando la línea de Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors, que se encuentran en lo más alto del grupo.

De esta manera, ambos equipos afrontarán un compromiso importante para sus aspiraciones de clasificación en la recta final de la fase regular.

El último antecedente

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en marzo de 2026, por la 11ª fecha del Torneo Apertura, en un encuentro disputado en el estadio Monumental.

En aquella oportunidad, River se impuso por 2-0 gracias a los goles de Sebastián Driussi e Ian Subiabre, y se quedó con los tres puntos frente al conjunto de Junín.

Ahora, el Millonario intentará repetir el resultado, aunque esta vez deberá hacerlo en condición de visitante y frente a un rival que también necesita sumar para sostenerse entre los protagonistas de su zona.

La probable formación de River

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera o Aníbal Moreno; Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

La probable formación de Sarmiento

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Sarmiento vs. River: hora, TV y datos del partido

Partido: Sarmiento de Junín vs. River Plate.

Sarmiento de Junín vs. River Plate. Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 11 (partido postergado).

Torneo Clausura 2026, fecha 11 (partido postergado). Fecha: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. Hora: 19.00.

19.00. Estadio: Eva Perón, Junín.

Eva Perón, Junín. Árbitro: Sebastián Zunino.

Sebastián Zunino. VAR: José Carreras.

José Carreras. TV: TNT Sports Premium.

Con la necesidad de sumar puntos y recuperar terreno en ambas tablas, River afrontará una nueva prueba importante bajo la conducción de Leonardo Ponzio. Un triunfo en Junín le permitiría al Millonario acercarse a la zona de playoffs y mantener sus aspiraciones de clasificación a la Copa Libertadores 2027.