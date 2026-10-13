Megaoperativo en La Banda y Capital: nueve allanamientos terminaron con detenidos y armas secuestradas

Los procedimientos se realizaron en barrios de ambas ciudades, en el marco de dos investigaciones judiciales. En La Banda detuvieron a dos hombres y secuestraron armas caseras; en Capital, un joven fue detenido por robo calificado y quedó bajo investigación por presunto narcomenudeo.

Hoy 19:51

Nueve domicilios de La Banda y Santiago del Estero Capital fueron allanados de manera simultánea en el marco de dos investigaciones judiciales. Como resultado de los procedimientos, varias personas quedaron detenidas y se secuestraron armas de fabricación casera, gomeras y marihuana.

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Según fuentes policiales, en La Banda se llevaron adelante cinco allanamientos que permitieron avanzar en una investigación por lesiones y amenazas en perjuicio de un menor, vinculada con enfrentamientos entre grupos antagónicos. En tanto, en Capital se realizaron otros cuatro procedimientos en el barrio Huaico Hondo, donde se esclareció un robo calificado y uno de los involucrados quedó vinculado a una nueva causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Cinco allanamientos simultáneos permitieron avanzar sobre focos de violencia en La Banda

En la ciudad de La Banda, las medidas judiciales tuvieron origen en una denuncia por lesiones y amenazas en perjuicio de un menor. Luego de diversas tareas investigativas y de la recolección de pruebas, la Justicia ordenó cinco allanamientos en domicilios de los barrios Villa Griselda, Textil, Menéndez y Agua y Energía, con el propósito de identificar a los presuntos responsables y esclarecer los hechos denunciados.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos dos hombres, de 22 y 43 años, mientras que un adolescente de 15 años fue identificado y posteriormente entregado a sus progenitores por disposición judicial.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron dos armas de fabricación casera, conocidas como “tumberas”, y ocho gomeras. Estos elementos, utilizados en enfrentamientos entre grupos antagónicos, quedaron a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

Esclarecieron un robo calificado y secuestraron marihuana en Capital

De manera simultánea, personal policial realizó cuatro allanamientos en el barrio Huaico Hondo, de la ciudad Capital, como parte de una causa por robo calificado.

Los procedimientos permitieron la detención de un joven de 23 años, señalado como sospechoso en la investigación. Además, fue identificado un adolescente de 14 años vinculado a la causa, quien posteriormente fue entregado a su progenitora por disposición judicial.

Asimismo, durante una inspección en la vivienda del detenido, los uniformados encontraron 16 envoltorios con una sustancia vegetal. Tras las pruebas de campo realizadas por efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, el material arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 15 gramos.

A partir de ese hallazgo, tomó intervención la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, que dispuso una nueva imputación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Amplio despliegue policial en ambas ciudades

Para dar cumplimiento a los oficios judiciales, se dispuso un amplio dispositivo de seguridad que contó con la participación de efectivos de las Comisarías Comunitarias N.º 15 y N.º 9, de las divisiones de Prevención de los Departamentos de Seguridad Ciudadana N.º 4 y N.º 17, del Grupo Especial USAR-26 y del Cuerpo Guardia de Infantería. Los efectivos trabajaron de manera coordinada junto a las áreas investigativas.

Los procedimientos permitieron avanzar en dos investigaciones judiciales: una por lesiones y amenazas en perjuicio de un menor en La Banda, y otra por robo calificado en la ciudad Capital, que además derivó en una causa por presunto narcomenudeo.

Las tareas investigativas continúan bajo la intervención de las autoridades judiciales correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados, determinar las responsabilidades de los involucrados y establecer si existen otras personas vinculadas a las causas.