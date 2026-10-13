Pablo Quirno ratificó que sigue adelante la visita del papa León XIV a la Argentina pese a su operación

El canciller Pablo Quirno aseguró que continúan los preparativos para recibir al pontífice en noviembre, aunque aclaró que la decisión definitiva dependerá del Vaticano y de su recuperación médica.

Hoy 19:42

El Gobierno nacional confirmó este martes que continúa trabajando en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, pese a la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice tras detectarse un tumor pulmonar.

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El canciller Pablo Quirno se refirió a la situación durante una entrevista con Jonatan Viale en Radio Rivadavia, donde expresó su preocupación por la salud del Santo Padre y destacó las noticias favorables que comenzaron a conocerse después de la operación.

“Seguimos con mucha atención lo que estaba sucediendo con la salud del Papa y las buenas noticias que parecen estar viniendo tras la intervención a la que fue sometido”, manifestó el funcionario.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la visita se mantenga en las fechas previstas, Quirno aclaró que todavía será necesario esperar la evolución médica del pontífice y las determinaciones que adopten las autoridades de la Santa Sede.

“Siempre hay que esperar y, obviamente, la prioridad para nosotros es el estado de salud del Papa”, afirmó.

El Gobierno mantiene los preparativos para recibir al Papa

El ministro de Relaciones Exteriores explicó que, antes de la intervención quirúrgica, el Vaticano había transmitido la intención de León XIV de concretar su viaje a la Argentina, pero reconoció que su situación médica podría modificar los planes.

“Son decisiones que tomará el Vaticano. Seguramente habrá que esperar la recuperación. Toda la información que tenemos del Vaticano es que la intención del Papa, antes de su intervención, era realizar esta visita tan esperada por los argentinos”, señaló.

Sin embargo, remarcó que las tareas organizativas no fueron suspendidas y que las autoridades argentinas continúan coordinando los detalles con representantes de la Iglesia.

En ese sentido, confirmó que el lunes 12 de octubre se realizó una reunión con autoridades del Vaticano para avanzar en distintos aspectos de la visita.

“Ayer tuvimos una reunión con el Vaticano para tratar detalles de la visita. También hoy recibimos indicación de la Nunciatura con los requerimientos para la avanzada de los equipos”, explicó.

De esta manera, Quirno ratificó que “la organización sigue adelante” y aseguró que todas las áreas involucradas mantienen sus tareas para recibir al pontífice.

La visita está prevista para noviembre

La llegada del papa León XIV a la Argentina está programada entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El itinerario contempla celebraciones religiosas, encuentros con distintos sectores de la sociedad y una reunión con el presidente Javier Milei.

La visita tendría un significado especial para el país, ya que sería la primera de un pontífice en casi cuatro décadas, después del viaje de Juan Pablo II en 1987.

No obstante, el canciller reconoció que la operación podría obligar a revisar los compromisos previstos y reiteró que el Gobierno respetará cualquier decisión que adopten el Papa y las autoridades vaticanas.

“Todos trabajamos para que la visita suceda”, sostuvo Quirno, quien aseguró que, aun si el viaje debe modificarse por cuestiones médicas, la Argentina estará “con los brazos abiertos para recibirlo”.

Por el momento, no se anunciaron cambios oficiales en el cronograma, mientras continúa la expectativa por la recuperación de León XIV y la confirmación definitiva de su visita al país.