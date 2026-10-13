Detuvieron a un hombre acusado de ofrecer casas del IPVU a cambio de $300.000

La detención se concretó en Las Termas de Río Hondo. Según la investigación, solicitaba dinero y fotocopias de DNI con la promesa de gestionar viviendas de un nuevo barrio que todavía no fue adjudicado.

Hoy 20:38

Un hombre de 44 años fue detenido en Las Termas de Río Hondo, acusado de presunta estafa, luego de que varios vecinos denunciaran que les habían solicitado $300.000 y fotocopias de sus DNI con la promesa de conseguirles una vivienda del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

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Según fuentes policiales, el sospechoso fue identificado como Umlandt, quien presuntamente afirmaba trabajar con autoridades provinciales y de la ciudad termal para ofrecer a los interesados la posibilidad de acceder a una casa. Para concretar la supuesta gestión, les pedía documentación personal y dinero.

La situación generó preocupación debido a que las viviendas mencionadas corresponden a un nuevo barrio que todavía no fue adjudicado. Entre los denunciantes figura Carabajal, además de otras personas que habrían realizado transferencias de dinero al ahora detenido.

Investigación, allanamiento y secuestros

El procedimiento se concretó este martes 13 de octubre, luego de las tareas investigativas realizadas por personal del Departamento de Delitos Económicos de la Departamental N.º 6 de Termas, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DGI) de la Policía de Santiago del Estero.

Por disposición judicial, se llevó adelante una medida que culminó con la detención del sospechoso y el secuestro de un teléfono celular Motorola A40, de color rosa, además de comprobantes de las transferencias efectuadas por los denunciantes. Estos elementos quedaron a disposición de la Justicia y podrían resultar relevantes para esclarecer la maniobra investigada.

La causa fue caratulada como presunta estafa, conforme al artículo 172 del Código Penal Argentino. La investigación busca establecer el alcance de las operaciones denunciadas y determinar las responsabilidades correspondientes.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda verificar cualquier trámite relacionado con la adjudicación de viviendas a través de los canales oficiales del IPVU antes de entregar dinero o documentación personal a supuestos intermediarios.

En la causa intervienen el juez Dr. Diego Martín Vittar y el fiscal Dr. Gustavo Montenegro, quienes dispusieron las medidas judiciales correspondientes para avanzar con la investigación.