VIDEO | Colonia El Simbolar: dos hombres se enfrentaron a golpes de puño y crece la preocupación vecinal

Las imágenes, enviadas por un lector de Diario Panorama, muestran cómo uno de los involucrados cae al suelo y continúa recibiendo golpes hasta que varias personas intervienen para separarlos.

Hoy 21:08

Una pelea entre dos hombres ocurrida el domingo por la noche en Colonia El Simbolar, departamento Robles, quedó registrada en un video que llegó a Diario Panorama. Las imágenes muestran una violenta secuencia en la que uno de los involucrados golpea al otro, lo tira al suelo y continúa agrediéndolo hasta que otras personas intervienen para detener el enfrentamiento.

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En el registro se observa que el episodio sucede en el sector exterior de un lugar que parece ser un establecimiento gastronómico, donde había varias personas sentadas en sillas. En medio de ese escenario, los dos hombres comienzan a enfrentarse físicamente, mientras quienes se encontraban en el lugar quedan cerca de la pelea.

La situación se vuelve más tensa cuando uno de los hombres cae al piso y continúa recibiendo golpes. Ante esto, varias personas se acercan e intervienen para separarlos y evitar que la agresión continúe.

De acuerdo con lo señalado por vecinos de la zona, este tipo de situaciones se produciría con frecuencia durante los fines de semana en la localidad. El nuevo episodio se suma a otros hechos que vienen generando preocupación entre los habitantes de Colonia El Simbolar.

Días atrás, Diario Panorama publicó el reclamo de vecinos por la realización de picadas ilegales y maniobras peligrosas con motocicletas durante la madrugada sobre la Ruta Provincial 206, frente al barrio Néstor Kirchner.

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En aquella oportunidad, Yésica Narvaez, vecina de la localidad, advirtió sobre el riesgo que representan estas conductas para quienes circulan por la zona y pidió mayores controles para prevenir accidentes. También relató una situación en la que su hija estuvo a punto de ser atropellada por una motocicleta.

Aunque se trata de episodios de distinta naturaleza, ambos reflejan la preocupación expresada por los vecinos ante situaciones que consideran peligrosas y que afectan la tranquilidad de la comunidad.

Mientras las imágenes de la pelea comenzaron a circular y los residentes manifiestan que los enfrentamientos se repetirían los fines de semana, el episodio vuelve a poner en discusión la necesidad de prevenir situaciones de violencia en los espacios que comparten los habitantes de la localidad.