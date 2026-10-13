Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 OCT 2026 | 18º
X
Locales

Fuentes recibió al responsable de un centro de rehabilitación de adicciones

Participaron del encuentro el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón, y el subsecretario de Salud y Desarrollo Social, Mauro Kalinski.

Hoy 21:14
rehabilitación de adicciones

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con el titular del Centro de Rehabilitación New Life, Mario Sleibe, institución que brinda acompañamiento integral, promueve actividades de servicio comunitario y ofrece atención a personas que atraviesan situaciones de consumo problemático.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la reunión, dialogaron sobre la importancia de promover espacios de acompañamiento y generar oportunidades que contribuyan al bienestar y a la inclusión social de quienes transitan procesos de recuperación de adicciones.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Seguí en vivo la Edición Central de Noticiero 7
  2. 2. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  3. 3. Seguí en vivo una nueva edición de Libertad de Opinión
  4. 4. Música, tradición y sabores: cuenta regresiva para la primera edición de Jardines Zambra La Peña
  5. 5. Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron en Perú al tío de “Pequeño J”, uno de los acusados por los asesinatos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT