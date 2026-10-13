Fuentes recibió al responsable de un centro de rehabilitación de adicciones

Participaron del encuentro el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón, y el subsecretario de Salud y Desarrollo Social, Mauro Kalinski.
La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con el titular del Centro de Rehabilitación New Life, Mario Sleibe, institución que brinda acompañamiento integral, promueve actividades de servicio comunitario y ofrece atención a personas que atraviesan situaciones de consumo problemático.
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Durante la reunión, dialogaron sobre la importancia de promover espacios de acompañamiento y generar oportunidades que contribuyan al bienestar y a la inclusión social de quienes transitan procesos de recuperación de adicciones.