Fuentes recibió al responsable de un centro de rehabilitación de adicciones

Participaron del encuentro el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón, y el subsecretario de Salud y Desarrollo Social, Mauro Kalinski.

Hoy 21:14

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con el titular del Centro de Rehabilitación New Life, Mario Sleibe, institución que brinda acompañamiento integral, promueve actividades de servicio comunitario y ofrece atención a personas que atraviesan situaciones de consumo problemático.





HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la reunión, dialogaron sobre la importancia de promover espacios de acompañamiento y generar oportunidades que contribuyan al bienestar y a la inclusión social de quienes transitan procesos de recuperación de adicciones.