La intendente se reunió con autoridades del museo de arte sacro San Francisco Solano

Participaron del encuentro el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el director de Cultura, Francisco Avendaño, y Rodolfo Legname.
La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con la directora del Museo de Arte Sacro “San Francisco Solano”, Fátima Duarte, en la que dialogaron sobre la importancia de preservar, promover y poner en valor el patrimonio histórico, cultural y religioso de la comunidad.
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Durante la reunión, las autoridades intercambiaron ideas y propuestas orientadas a fortalecer el trabajo conjunto, impulsar iniciativas culturales y fomentar el conocimiento y la difusión del arte sacro.