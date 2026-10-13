La intendente se reunió con autoridades del museo de arte sacro San Francisco Solano

Participaron del encuentro el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el director de Cultura, Francisco Avendaño, y Rodolfo Legname.

Hoy 21:17

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con la directora del Museo de Arte Sacro “San Francisco Solano”, Fátima Duarte, en la que dialogaron sobre la importancia de preservar, promover y poner en valor el patrimonio histórico, cultural y religioso de la comunidad.

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Durante la reunión, las autoridades intercambiaron ideas y propuestas orientadas a fortalecer el trabajo conjunto, impulsar iniciativas culturales y fomentar el conocimiento y la difusión del arte sacro.