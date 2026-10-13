La Municipalidad inició acciones legales tras el siniestro que afectó a un colectivo de la línea 112

El Comité Técnico que controla las unidades aportadas por el Fideicomiso del Servicio Urbano de Transporte de Pasajeros inició las actuaciones correspondientes para resguardar el patrimonio.

Hoy 21:21

Tras el siniestro registrado durante la madrugada de este martes en una unidad de la línea 112, la Municipalidad de la Capital activó los mecanismos legales previstos para este tipo de situaciones, con el objetivo de resguardar el patrimonio afectado.

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Según se informó, el Comité Técnico, encargado del control de las unidades aportadas por el Fideicomiso del Servicio Urbano de Transporte de Pasajeros, puso en marcha el procedimiento correspondiente ante el episodio.

En ese marco, el organismo recibió un informe de la empresa tenedora del vehículo, en el que se indicó que la unidad fue ingresada a un taller para realizar las reparaciones necesarias y posteriormente volver a prestar servicio.

Desde el municipio también remarcaron que todas las unidades cuentan con cobertura de seguro, tanto para daños ocasionados a terceros como para siniestros que puedan afectar su estado general y funcionamiento.

Por este motivo, a raíz del episodio ocurrido durante la madrugada de este martes, ya se realizó la correspondiente comunicación a la compañía aseguradora, que deberá intervenir en el proceso.