Barrio Huaico Hondo: detuvieron a un sospechoso por el robo de una bicicleta y le encontraron marihuana

El asalto ocurrió de madrugada, cuando un empleado de comercio se dirigía a trabajar y fue interceptado por cuatro personas. La investigación derivó en allanamientos, la detención de un joven de 23 años.

Hoy 21:40

Un empleado de comercio fue asaltado cuando se dirigía a trabajar por el barrio Huaico Hondo, en Santiago del Estero Capital, y le robaron su bicicleta. A partir de la investigación, la Policía realizó varios procedimientos que terminaron con la detención de un joven de 23 años y el hallazgo de 16 envoltorios de marihuana, que dieron origen a una segunda causa judicial.

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Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 5.50 del 1 de octubre, en inmediaciones del Club Estudiantes de Huaico Hondo. La víctima, identificada como Estanciero, circulaba por calle Antenor Álvarez rumbo a su lugar de trabajo, a bordo de una bicicleta negra marca Foxter, rodado 29, cuando fue interceptada por cuatro personas: dos hombres mayores de edad, una mujer y un menor.

De acuerdo con la denuncia, uno de los integrantes del grupo le frenó el paso y, cuando intentó continuar, terminó forcejeando con otro de los atacantes y cayó sobre el asfalto. En ese momento, la mujer habría realizado ademanes como si intentara extraer un arma de entre sus prendas, aunque el denunciante manifestó que no llegó a verla.

Tras el episodio, los involucrados escaparon con la bicicleta en dirección al sector de la cantera. La víctima no sufrió lesiones.

Allanamientos y detenciones en Huaico Hondo

A partir de las tareas investigativas, se realizaron procedimientos en distintos domicilios del barrio Huaico Hondo, por disposición judicial y con intervención de la fiscal Dra. Celia Mussi.

Como resultado, fue detenido Pablo Gustavo Gómez, de 23 años, en el marco de la causa por robo calificado. Además, los efectivos localizaron a un adolescente de 14 años que registraba un pedido de detención relacionado con la investigación. El menor fue trasladado para su identificación y posterior entrega a su madre.

Otros dos procedimientos arrojaron resultados negativos respecto de las personas que eran buscadas en esos domicilios.

Le encontraron 16 envoltorios con marihuana

Durante la requisa de Gómez, los efectivos encontraron una media negra que contenía 16 envoltorios de nailon con una sustancia verdosa. Personal de la Dirección de Drogas Peligrosas realizó las pruebas de campo, que dieron resultado positivo para marihuana, con un peso neto de 15,06 gramos.

A raíz de este hallazgo, intervino la fiscal Dra. Florencia Torres, quien dispuso la aprehensión del sospechoso en una causa separada, vinculada a una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, de estupefacientes.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Comunitaria N.º 9, dependiente de la Departamental de Seguridad Ciudadana N.º 17, con la colaboración de efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería, la División Cuerpo de Interceptores Motorizados y la División Relaciones Policiales.

La investigación por el robo continúa para establecer la participación de cada una de las personas señaladas y determinar el paradero de la bicicleta sustraída, cuya recuperación no fue informada en el parte policial.