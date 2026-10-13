La fuerte crítica de Lisandro Martínez tras la derrota del Manchester United: “Si no decimos la verdad, nada cambiará”

El defensor argentino cuestionó a la dirigencia de los Red Devils luego de la caída ante Atlético de Madrid por Champions League. Apuntó contra la falta de refuerzos y pidió mayor ambición para competir por los grandes títulos.

Hoy 22:19

Lisandro Martínez no ocultó su enojo después de la derrota del Manchester United ante Atlético de Madrid por la segunda fecha de la Champions League 2026/27. Tras la caída por 2-0 en el Riyadh Air Metropolitano, el defensor argentino realizó fuertes críticas hacia la dirigencia del club inglés y reclamó cambios para volver a competir al máximo nivel.

El futbolista de la Selección Argentina fue autocrítico con el rendimiento del equipo, aunque también apuntó contra las decisiones tomadas fuera del campo de juego y reclamó mayor inversión para conformar un plantel competitivo.

“La actuación de hoy fue muy pobre, muy pobre. Tengo que controlarme mucho, pero es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento”, expresó Martínez luego del encuentro.

Además, recordó la buena temporada anterior del equipo y sostuvo que el club necesita reforzarse para poder mantenerse en la pelea por los objetivos más importantes.

“Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de la directiva, que traigan más jugadores para competir”, manifestó.

Lisandro Martínez apuntó contra la dirigencia del Manchester United

El defensor argentino dirigió sus principales críticas hacia Jason Wilcox, director deportivo del Manchester United desde 2025, a quien le reclamó una mayor inversión durante los mercados de pases.

“Sinceramente, espero más. Espero más de nuestro director deportivo. Esperaba más inversiones en el mercado. 100%”, afirmó el exjugador de Defensa y Justicia.

Sin embargo, también reconoció que los futbolistas tienen responsabilidad en el presente del equipo y deben mejorar su rendimiento dentro del campo de juego.

“También como jugadores tenemos que hacer más, pero es importante cuando armás un plantel fuerte estar preparados para este tipo de noches”, sostuvo.

El respaldo de Lisandro Martínez a Michael Carrick

Más allá de sus cuestionamientos a la dirigencia, el argentino evitó responsabilizar al entrenador Michael Carrick por la situación del equipo y consideró que el técnico no cuenta con todas las herramientas necesarias.

“No lo creo. Hizo lo mejor que pudo. Cada temporada es distinta, no podés quedarte con lo que hiciste en la última”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el problema del club va más allá del entrenador y pidió analizar todas las áreas de la institución.

“Esta noche es fácil señalar al técnico, es fácil señalar a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas”, afirmó Martínez.

“No me voy a callar”: el fuerte mensaje de Licha

Luego de sus primeras declaraciones, el defensor argentino volvió a insistir con su postura y dejó en claro que sus palabras fueron una expresión sincera sobre la realidad del club.

“No estamos jugando bien colectivamente. Se ve esta desconexión entre nosotros. Ni siquiera logramos encadenar tres o cuatro pases”, analizó.

Además, consideró que el plantel actual no está al nivel de los grandes equipos de Europa y pidió recuperar la ambición histórica del Manchester United.

“Actualmente no tenemos un plantel tan bueno como el de los otros grandes equipos. Todos esperamos más del club. No me voy a callar. Necesitamos más ambición”, sostuvo.

Y agregó: “Debemos hablar de ganar la Champions League, de ganar la Premier League. Si no decimos la verdad, nada cambiará”.

La respuesta de Carrick y la crítica de Wayne Rooney

Consultado por los dichos del defensor argentino, el entrenador Michael Carrick aseguró que no había escuchado sus declaraciones y prefirió no profundizar en el tema después de la derrota.

“No lo he visto. Después de un partido así, al que llegás con la intención de sacar algo, estamos decepcionados. A veces también afloran las emociones”, explicó el técnico.

Por otro lado, una de las grandes figuras históricas del club, Wayne Rooney, cuestionó las declaraciones de Martínez y consideró que el reclamo debía resolverse puertas adentro.

“Creo que se ha pasado un poco de la raya, y eso debería haber quedado en la interna”, señaló el exdelantero del United.

Además, Rooney fue crítico con el rendimiento del argentino: “Sus actuaciones no han sido lo suficientemente buenas”, afirmó.

Manchester United atraviesa una crisis de resultados

La derrota ante Atlético de Madrid profundizó el mal momento del equipo inglés, que acumula cinco partidos oficiales sin ganar.

De esa racha, cuatro encuentros corresponden a la Premier League, donde el conjunto de Manchester apenas sumó seis puntos en seis fechas y ocupa el decimotercer puesto de la tabla.

En el campeonato local, el United también perdió el clásico ante Manchester City por 1-0 y empató frente a Tottenham, resultados que aumentaron la presión sobre el presente del equipo.

Mientras tanto, en la Champions League, la derrota frente al Atlético de Madrid encendió las alarmas y dejó al club obligado a reaccionar en las próximas jornadas.