Especialistas explicaron en Libertad de Opinión como se prepara Santiago del Estero ante la llegada de El Niño

Representantes de los colegios de Trabajadores Sociales, Veterinarios e Ingenieros Civiles explicaron en Libertad de Opinión los trabajos que realizan en distintas localidades del interior provincial. Buscan anticiparse a las consecuencias de posibles lluvias intensas, mejorar los caminos rurales y proteger a las comunidades más vulnerables.

Hoy 22:50

Ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño vuelva a provocar complicaciones durante los próximos meses, Santiago del Estero avanza en la elaboración de un plan preventivo para reducir el impacto de eventuales inundaciones, especialmente en las localidades del interior que ya sufrieron las consecuencias de las intensas lluvias a principios de 2026.

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En una entrevista con Libertad de Opinión, la licenciada Belén Vittar, del Colegio de Trabajadores Sociales; el ingeniero Facundo Moya, del Consejo de Ingenieros Civiles; y el doctor Martín Elías Kuhn, presidente del Colegio de Veterinarios, detallaron las tareas de relevamiento y planificación que llevan adelante por convocatoria del Gobierno provincial.

Los profesionales coincidieron en la importancia de anticiparse a posibles emergencias, fortalecer la asistencia a las poblaciones rurales y establecer protocolos de intervención que permitan actuar con mayor rapidez ante situaciones de riesgo hídrico.

Ocho localidades bajo estudio por el riesgo de inundaciones

La licenciada Belén Vittar explicó que el Colegio de Trabajadores Sociales fue convocado, en el marco del Consejo Económico y Social, para desarrollar un diagnóstico social de riesgo hídrico en ocho comunidades del interior santiagueño.

El relevamiento incluye localidades como Chirca Juliana, La Paliza, Zabagasta, El Candelario, Juanillo, Santos Lugares y Villa Matoque, distribuidas en distintos departamentos de la provincia.

Según detalló, varias de estas comunidades resultaron afectadas por las inundaciones registradas durante los primeros meses del año, por lo que el objetivo es identificar sus principales necesidades y establecer medidas de prevención.

“Se nos convoca por el jefe de Gabinete para realizar un proyecto de diagnóstico social de riesgo hídrico en distintas localidades del interior”, explicó Vittar.

La profesional destacó que el trabajo no consiste únicamente en evaluar los daños o las condiciones de vulnerabilidad, sino también en recuperar la experiencia de los propios habitantes.

“Hay muchas de esas localidades que en distintos momentos de su historia han sufrido inundaciones, y poder rescatar eso y articular el trabajo entre todos los organismos es fundamental”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la intención es conformar mesas de gestión participativa con representantes comunales, organismos provinciales, instituciones y vecinos para definir estrategias de intervención.

Los caminos rurales, una de las principales preocupaciones

Por su parte, el ingeniero Facundo Moya advirtió que uno de los mayores desafíos frente a posibles inundaciones es garantizar la conectividad de las pequeñas comunidades rurales.

Explicó que Santiago del Estero posee una extensa red de caminos terciarios, muchos de los cuales son de tierra y presentan serias dificultades de circulación durante los períodos de lluvias intensas.

“No estamos hablando de que se anegan uno o dos días, sino por ahí mucho tiempo”, señaló al describir las complicaciones que enfrentan los pobladores del interior.

El profesional indicó que, por pedido del gobernador Elías Suárez, se trabaja en un análisis exhaustivo de la red vial rural para identificar cuáles son los caminos que requieren intervenciones prioritarias.

El objetivo no se limita a mejorar las condiciones para la producción, sino también a garantizar el acceso a centros de salud, establecimientos educativos y destacamentos policiales.

“La idea es entregar toda esta información a quienes tienen que tomar las decisiones para que se pueda, en función de un análisis de muchos otros aspectos, marcar prioridades”, explicó.

Moya reconoció que las obras necesarias representan una inversión importante, debido a que en algunos sectores no alcanza con realizar tareas de mantenimiento, sino que también se requiere construir alcantarillas, puentes y nueva infraestructura vial.

Por ese motivo, planteó la necesidad de elaborar un plan integral de desarrollo que permita ejecutar mejoras a corto y mediano plazo.

Advierten sobre las consecuencias para la producción ganadera y la salud

El presidente del Colegio de Veterinarios, Martín Elías Kuhn, puso el foco en otra de las consecuencias que pueden generar las inundaciones: el impacto sobre los animales y las economías familiares del interior provincial.

El profesional explicó que numerosas familias rurales dependen de la ganadería de pequeña escala, especialmente de la cría de cabras, por lo que las lluvias intensas y los anegamientos pueden comprometer tanto su producción como sus ingresos.

“Muchas de las personas del interior utilizan la economía de subsistencia, por ende, los animales también se ven afectados, la productividad se ve disminuida”, advirtió.

Además, alertó sobre los riesgos sanitarios que pueden aparecer después de una inundación, particularmente por la presencia de enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden transmitirse entre animales y personas.

En ese contexto, explicó que el Colegio de Veterinarios mantiene reuniones con universidades, el Ministerio de Salud y otros organismos para diseñar estrategias de prevención y respuesta.

“Estos fenómenos generan la aparición de enfermedades que son comunes a los animales y al hombre. Por eso tenemos mucha incumbencia, principalmente en materia de prevención y en tener un plan de contingencia”, manifestó.

Buscan evitar que se repitan las complicaciones de principios de año

Durante la entrevista, los tres profesionales coincidieron en que las experiencias registradas durante las últimas inundaciones deben servir para mejorar la capacidad de respuesta ante futuros eventos climáticos.

Vittar destacó que algunas de las localidades relevadas quedaron aisladas y tuvieron familias evacuadas, lo que puso en evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos organismos.

“La idea justamente del Gobierno es poder hacer desde ahora las tareas preventivas, poder prepararnos y hacer los protocolos de intervención”, explicó.

Asimismo, sostuvo que las medidas deben contemplar no solamente la asistencia durante una emergencia, sino también el acompañamiento posterior a las inundaciones.

Por su parte, Moya señaló que el trabajo de planificación vial se desarrolla de manera conjunta con la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Facultad de Ciencias Exactas y la Dirección Provincial de Vialidad.

El ingeniero también describió las dificultades que persisten en algunas comunidades ubicadas cerca de los principales ríos de la provincia, donde todavía existen pobladores que deben utilizar pequeñas embarcaciones para trasladarse.

“Hoy todavía, año 2026, en Santiago del Estero hay boteros. Hay gente que cruza de un lado al otro del río por un bote con un alambre”, expresó, para dimensionar las necesidades de infraestructura que persisten en el territorio.

El Niño y la preocupación por los próximos meses

La planificación adquiere especial relevancia ante las proyecciones climáticas que advierten sobre un posible fortalecimiento del fenómeno de El Niño hacia finales de 2026 y comienzos de 2027.

Si bien los efectos de este fenómeno no son iguales en todas las regiones y no implican necesariamente precipitaciones extraordinarias en Santiago del Estero, la experiencia de las inundaciones anteriores mantiene en alerta a las autoridades y a los equipos profesionales.

En este escenario, los especialistas destacaron que la prevención, la planificación de obras y la participación de las comunidades serán fundamentales para reducir los riesgos y evitar que las poblaciones más vulnerables vuelvan a quedar aisladas.

El objetivo de los trabajos que se desarrollan actualmente es contar con diagnósticos, prioridades de infraestructura y protocolos de actuación que permitan responder de manera coordinada ante eventuales emergencias durante los últimos meses de 2026 y el comienzo de 2027.