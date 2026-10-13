Javier Milei viaja a Estados Unidos para reforzar su alianza con Trump y podría reunirse con Eduardo Bolsonaro

El Presidente partió este martes por la noche rumbo a Washington, donde mantendrá encuentros con empresarios, recibirá dos reconocimientos y participará de actividades oficiales. También podría coincidir con el hermano del candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro.

13/10/2026

El presidente Javier Milei emprendió este martes por la noche un nuevo viaje a Estados Unidos, donde desarrollará una agenda de actividades políticas, económicas y diplomáticas en Washington. La visita, la número 19 desde que asumió la Presidencia, tiene como principales objetivos fortalecer el vínculo con la administración de Donald Trump, promover inversiones y participar de encuentros internacionales.

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El mandatario partió pasadas las 23 desde la base militar de Aeroparque, a bordo de un vuelo especial que tiene previsto arribar a la capital estadounidense este miércoles a las 9.30, hora argentina.

La comitiva oficial está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. También se evaluaba la posibilidad de que se incorporara el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en Bangkok participando de reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

Reuniones con empresarios y reconocimientos internacionales

Durante su estadía en Washington, Milei tiene previsto mantener encuentros con referentes del sector empresarial estadounidense, entre ellos el inversor argentino Andy Kleinman y Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una de las principales compañías petroleras de Estados Unidos.

La agenda contempla también su participación en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, que se realizará este miércoles a las 20.

En ese evento, el jefe de Estado recibirá el Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana y pronunciará un discurso ante los asistentes.

Para el jueves está prevista una exposición en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde Milei abordará la situación económica argentina y los desafíos para impulsar el crecimiento.

La presentación llevará como título “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Durante la actividad, el Presidente recibirá además el premio “Campeón Mundial de la Libre Empresa”.

Un posible encuentro con Eduardo Bolsonaro

Uno de los aspectos políticos más destacados del viaje será la posibilidad de que Javier Milei mantenga un encuentro con Eduardo Bolsonaro, exdiputado brasileño y hermano de Flávio Bolsonaro, quien disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 25 de octubre.

Ambos fueron invitados a participar de la Gala de la Herencia Hispana, por lo que se espera que puedan coincidir durante la ceremonia.

El propio Eduardo Bolsonaro anticipó su participación a través de las redes sociales y señaló que compartiría escenario con el mandatario argentino.

En la previa del viaje, el vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió al respaldo político de Milei al sector encabezado por Bolsonaro.

“Es explícito el apoyo de Javier Milei a Bolsonaro y la idea de que Brasil pueda también sumarse a las economías que están abrazando las ideas de la libertad”, manifestó el funcionario.

No obstante, aclaró que el Gobierno argentino evitará pronunciarse sobre cuestiones judiciales internas de Brasil.

Milei participará de un acto contra el antisemitismo

La agenda presidencial también incluye una actividad diplomática vinculada con la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.

El jueves a las 17, Milei participará de un encuentro en la Embajada Argentina en Washington, organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), actualmente presidida por el empresario argentino Marcelo Mindlin.

La actividad se desarrollará bajo el lema “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”.

El encuentro buscará promover iniciativas internacionales contra la discriminación y el antisemitismo, en un contexto de preocupación por los episodios registrados en distintos países.

El vínculo con Trump y las negociaciones con el FMI

El viaje también se produce en un momento de acercamiento político entre Milei y Donald Trump, especialmente ante las elecciones legislativas de medio término que se celebrarán en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre.

Desde el Gobierno argentino anticiparon que el Presidente mantendrá su respaldo político al mandatario republicano.

“Se sabe el alineamiento del Presidente con Trump y con los Estados Unidos y, por supuesto, va a haber un apoyo explícito de Milei al Partido Republicano en las elecciones de medio término”, afirmó Ravier.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, continúa con sus gestiones ante el Fondo Monetario Internacional, después de mantener un encuentro con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.

Las conversaciones se desarrollan mientras el FMI revisa el cumplimiento de las metas económicas argentinas y luego de haber reducido al 2,1% su proyección de crecimiento para 2026.

De acuerdo con el cronograma oficial, Milei iniciará su regreso a la Argentina el jueves a las 21, con llegada prevista a Buenos Aires para el viernes 16 de octubre a las 8.30.

De esta manera, el mandatario completará una nueva gira internacional en la que combinará reuniones empresariales, reconocimientos institucionales y actividades vinculadas con su agenda política exterior.