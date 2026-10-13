Incertidumbre por la visita del papa León XIV: el Gobierno admitió que podría reprogramarse

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que el operativo continúa mientras esperan información oficial del Vaticano sobre la recuperación del pontífice. “Si hay que reprogramar, se reprograma”, afirmó.

Hoy 23:49

El Gobierno nacional confirmó este martes que mantiene en marcha los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, aunque reconoció que el viaje podría ser reprogramado debido a la reciente operación a la que fue sometido el pontífice por un tumor maligno en el pulmón.

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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, explicó que las autoridades argentinas continúan con la organización del operativo mientras aguardan información oficial del Vaticano sobre la evolución médica del Santo Padre y las posibles modificaciones en su agenda.

“Si hay que reprogramar, se reprograma”, afirmó la funcionaria durante una entrevista televisiva, al remarcar que la prioridad del Ejecutivo es la recuperación del pontífice.

Monteoliva sostuvo que, por el momento, no recibieron ninguna comunicación formal de la Santa Sede que indique cambios en el cronograma previsto para la llegada del Papa.

El Gobierno mantiene los preparativos pese a la incertidumbre

La titular de Seguridad explicó que los equipos encargados de planificar la visita recibieron instrucciones de continuar con sus tareas hasta que exista una definición oficial.

“Hasta que no haya una respuesta oficial del Vaticano, seguimos trabajando. Esa es la instrucción”, señaló durante una entrevista con LN+.

En ese sentido, remarcó que la organización de una visita papal requiere una planificación anticipada, por lo que consideran necesario mantener las actividades previstas mientras se conoce la evolución del estado de salud de León XIV.

“No podemos perder días”, expresó Monteoliva, quien también dejó abierta la posibilidad de modificar las fechas si así lo requieren las circunstancias.

La funcionaria insistió en que cualquier decisión dependerá de las recomendaciones médicas y de las autoridades vaticanas.

“Si toca posponer, reprogramar, se adecúa a otra fecha. La prioridad es la salud del Papa”, manifestó.

Cómo sigue la salud del papa León XIV tras la operación

El papa León XIV fue operado este martes en el Policlínico Gemelli de Roma, luego de que los estudios médicos detectaran un nódulo en uno de sus pulmones.

Durante la intervención, los profesionales confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que afecta las células glandulares del pulmón.

Para retirar el tumor, los especialistas realizaron una cirugía torácica videoasistida que incluyó la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

Según informó el Vaticano, el procedimiento fue exitoso, no presentó complicaciones y el pontífice despertó con normalidad tras la intervención.

La operación propiamente dicha se extendió durante aproximadamente 90 minutos, aunque el procedimiento quirúrgico completo demandó alrededor de tres horas.

Luego de permanecer bajo observación médica, León XIV fue trasladado a una habitación del hospital, donde continuará con su recuperación.

El Vaticano suspendió las audiencias hasta el 20 de octubre

Como parte de las medidas adoptadas para favorecer su recuperación, el Vaticano anunció la suspensión de todas las audiencias públicas del pontífice hasta el próximo 20 de octubre.

La decisión había sido comunicada antes de la intervención quirúrgica y responde a la necesidad de reorganizar las actividades oficiales del Santo Padre.

Por el momento, las autoridades médicas no informaron si León XIV deberá someterse a quimioterapia u otros tratamientos complementarios, una definición que podría influir en sus próximos compromisos internacionales.

Ante este escenario, Monteoliva consideró necesario actuar con prudencia y evitar anticipar decisiones sobre el viaje.

“Información oficial a esta hora no tenemos. Es probable que se modifique, habrá que ver cómo se desencadena el tratamiento que tenga que hacer”, expresó.

De esta manera, la visita del papa León XIV a la Argentina continúa prevista, aunque su realización dependerá de la evolución médica del pontífice y de las decisiones que adopte la Santa Sede durante los próximos días.