El tiempo para este miércoles 14 de octubre de 2026 en Santiago del Estero: prevén lluvias por la mañana y una máxima de 22°C

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada mayormente nublada, con lluvias aisladas y lloviznas durante las primeras horas del día. La temperatura máxima alcanzará los 22°C, mientras que para el jueves se espera un leve descenso.

Hoy 00:30

El tiempo en Santiago del Estero continuará marcado por la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones durante este miércoles 14 de octubre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con condiciones inestables, aunque se espera una mejora hacia la tarde y la noche.

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De acuerdo con el organismo nacional, la temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C, en un día caracterizado por temperaturas agradables y abundante nubosidad.

Durante la madrugada del miércoles se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Para la mañana, el SMN anticipa lloviznas, manteniendo el mismo porcentaje de probabilidad.

En tanto, durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá nublado, pero las posibilidades de lluvias disminuirán considerablemente, ubicándose entre el 0% y el 10%.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche aumentarán a valores de entre 13 y 22 km/h, predominando las direcciones sudeste y sur.

¿Cómo estará el tiempo el jueves en Santiago del Estero?

Para el jueves 15 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas ligeramente más bajas.

Según el pronóstico oficial, la mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 22°C, manteniendo valores similares a los previstos para el miércoles.

De esta manera, Santiago del Estero transitará la mitad de la semana con un ambiente fresco durante las primeras horas del día y temperaturas templadas hacia la tarde.

La inestabilidad prevista para el miércoles se concentrará principalmente durante la madrugada y la mañana, mientras que el resto de la semana comenzará con registros térmicos moderados, de acuerdo con la información difundida por el SMN.