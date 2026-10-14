Un trágico accidente en La Poma cobra la vida de un motociclista

Un grave accidente en la Ruta Nacional 40, cerca del paraje La Quesera, resultó en la muerte instantánea de un motociclista de 59 años, elevando a 100 las muertes por siniestros viales en Salta en 2026.

Hoy 01:18

Un trágico accidente vial ocurrió este lunes por la mañana en la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 1.478, en cercanías del paraje La Quesera, en el departamento La Poma. La víctima fue un motociclista de 59 años que, por causas que aún se investigan, perdió el control de su vehículo y cayó por un barranco de aproximadamente 15 metros de profundidad.

El siniestro se produjo alrededor de las 10:45 horas, cuando el motociclista se desvió de la calzada, precipitando su caída. A raíz de la alerta realizada por otros automovilistas, los servicios de emergencia, incluyendo personal policial y de salud, llegaron al lugar rápidamente, donde constataron que el conductor había fallecido de manera instantánea a consecuencia del impacto.

En la escena del accidente, intervinieron efectivos del Destacamento Policial La Poma y expertos del Grupo Técnico de Criminalística. Estos profesionales llevaron a cabo un exhaustivo relevamiento de rastros y mediciones para reconstruir la mecánica del hecho. La situación en el lugar también fue monitoreada por personal de Seguridad Vial, quien coordinó el tránsito en la zona para evitar más incidentes.

La causa del accidente ha quedado bajo la jurisdicción de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N.º 1, que se encargará de determinar si hubo participación de terceros o si el siniestro se debió a una falla mecánica o humana. Las investigaciones se centran en esclarecer los factores que contribuyeron a este fatídico desenlace.

Este incidente es parte de una preocupante tendencia en la provincia, ya que con la muerte del motociclista, Salta alcanzó la cifra de 100 fallecimientos en siniestros de tránsito durante el año 2026. Esta cifra alarmante ha generado un llamado a la reflexión sobre la siniestralidad vial en la región y la necesidad de implementar medidas de prevención más efectivas.

Las autoridades han instado a los conductores a extremar las precauciones al transitar por las rutas, especialmente en áreas montañosas y con condiciones climáticas adversas. La seguridad vial es un asunto que requiere de la cooperación de todos los usuarios de la vía, con el fin de reducir las trágicas estadísticas que afectan a la comunidad.

Las investigaciones continúan, y se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre este trágico accidente, así como sobre las medidas que se tomarán para evitar que sucesos como este se repitan en el futuro.