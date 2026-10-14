Estafa millonaria a mujer en San Salvador de Jujuy a través de Whatsapp

En San Salvador de Jujuy, una mujer fue estafada por un sujeto que se hizo pasar por empleado del Instituto de Seguros de Jujuy, quien le solicitó datos personales por Whatsapp.

Hoy 02:24

Una mujer de San Salvador de Jujuy ha denunciado haber sido víctima de una estafa millonaria que asciende a casi un millón de pesos. El ilícito ocurrió tras recibir una llamada a través de la aplicación Whatsapp de un individuo que se presentó como empleado del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ).

El estafador se hizo pasar por un operador de la entidad y aseguró a la víctima que era beneficiaria de descuentos especiales, lo que llevó a la mujer a confiar en él y proporcionarle sus datos personales. En un primer momento, la mujer se mostró receptiva a la conversación, cumpliendo con las solicitudes del supuesto empleado del ISJ.

Sin embargo, la situación se tornó sospechosa para la mujer, quien decidió cortar la llamada después de un rato. Fue entonces cuando intentó acceder a su homebanking y se dio cuenta de que no podía ingresar a su cuenta bancaria. Este hecho la llevó a pensar que había sido víctima de una estafa.

Al día siguiente, la afectada se dirigió a la sucursal de su banco, donde confirmó sus peores temores: había sido objeto de una transferencia no autorizada por un monto de 999 mil 542 pesos. Este descubrimiento la motivó a presentar una denuncia formal ante las autoridades.

La denuncia fue realizada en la Brigada de Alto Comedero, donde la mujer relató todos los detalles de la conversación con el estafador y la posterior pérdida de dinero. Las fuerzas policiales están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para tratar de identificar al responsable de este delito.

Este incidente resalta la importancia de la ciberseguridad y la necesidad de que los ciudadanos estén alerta ante posibles fraudes. Las estafas a través de medios digitales, como Whatsapp, han ido en aumento y es fundamental que las personas sean cautelosas al compartir información personal.

Las autoridades locales recomiendan no proporcionar datos personales a desconocidos y verificar siempre la identidad de quien solicita información sensible. Asimismo, es vital reportar cualquier actividad sospechosa a las instituciones correspondientes para prevenir futuros delitos.